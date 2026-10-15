پخش زنده
امروز: -
معاون رئیسجمهور با اعلام تغییر رویکرد دولت از «حمایتهای مقطعی» به «توانمندسازی اقتصادی» تأکید کرد که از این پس اعتبارات محرومیتزدایی بر اساس ارزیابی استانها در ۱۱ بُعد و ۱۰۳ شاخص توزیع میشود.
ساخت ۳۰ مدرسه با مشارکت صنعت در قزوین
استاندار قزوین با تأکید بر ضرورت توسعه متوازن مناطق شهری و روستایی، از امضای تفاهمنامه برای توسعه ظرفیتهای گردشگری و درمانی آبگرم خبر داد و مشارکت بخش خصوصی و ظرفیتهای مردمی را از اصلیترین راهکارهای اجرای طرحهای توسعهای استان عنوان کرد.
نوذری بیان کرد: این طرح با پیگیریهای انجامشده و با هدف رفع بخشی از دغدغههای منطقه دنبال میشود و میتواند زمینهساز توسعه ظرفیتهای گردشگری و اقتصادی این شهرستان باشد.
وی همچنین از اجرای طرحهای عمرانی و آموزشی با مشارکت بخش خصوصی و صنایع استان خبر داد و افزود: ساخت ۳۰ مدرسه با مشارکت صنعت و اجرای طرحهای انتقال آب با همکاری نهادها و مشارکت مردم، از جمله اقدامات انجامشده برای توسعه زیرساختهای استان است.
ظرفیتهای صنعتی قزوین نباید سایهای بر مشکلات روستاها بیندازد
استاندار قزوین با اشاره به جایگاه اقتصادی این استان تصریح کرد: قزوین با برخورداری از حدود ۱۰ درصد صنایع بزرگ و کوچک کشور، تولید محصولات متنوع و نقش مؤثر در امنیت غذایی، از ظرفیتهای مهم صنعتی و کشاورزی کشور برخوردار است؛ با این حال، مشکلات مناطق روستایی نباید زیر سایه این ظرفیتها نادیده گرفته شود.
وی کاهش جمعیت روستایی و افزایش میانگین سنی ساکنان روستاها را از چالشهای مهم این مناطق دانست و تأکید کرد: توسعه روستایی صرفاً به ایجاد زیرساخت محدود نمیشود، بلکه باید اشتغال، رونق اقتصادی، گردشگری و فراهمکردن زمینه ماندگاری جمعیت در روستاها نیز در کانون برنامهریزیها قرار گیرد.
استاندار قزوین در پایان با اشاره به پیشینه تاریخی و پتانسیلهای گردشگری استان، بر ضرورت معرفی و بهرهبرداری از آثار تاریخی و جاذبههای مناطق مختلف تأکید کرد و توسعه گردشگری را یکی از کلیدهای تقویت اقتصاد محلی و ایجاد فرصتهای جدید شغلی برای جوامع روستایی برشمرد.