معاون رئیس‌جمهور با اعلام تغییر رویکرد دولت از «حمایت‌های مقطعی» به «توانمندسازی اقتصادی» تأکید کرد که از این پس اعتبارات محرومیت‌زدایی بر اساس ارزیابی استان‌ها در ۱۱ بُعد و ۱۰۳ شاخص توزیع می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، نشست بررسی و توزیع اعتبارات محرومیت‌زدایی با تأکید بر ضرورت توزیع عادلانه منابع و تمرکز بر مناطق کم‌برخوردار برگزار شد.

در این نشست، معاون رئیس‌جمهور با اشاره به ارزیابی استان‌های کشور بر اساس ۱۱ بُعد و ۱۰۳ شاخص، تصریح کرد: توزیع یکسان منابع در سراسر کشور، راه به جایی نمی‌برد؛ بلکه باید اعتبارات به مناطقی اختصاص یابد که در شاخص‌های توسعه‌ای از میانگین کشوری عقب‌تر هستند.

وی از اختصاص سه هزار میلیارد تومان برای حذف مدارس سنگی، پنج هزار میلیارد تومان برای توسعه راه‌ها و سه هزار میلیارد تومان برای توسعه آبیاری کشاورزی خبر داد و افزود: این اعتبارات با مشارکت دستگاه‌های مسئول و با هدف بهبود زیرساخت‌ها در مناطق محروم هزینه خواهد شد.

تغییر رویکرد دولت؛ از حمایت مقطعی تا توانمندسازی اقتصادی

معاون رئیس‌جمهور در ادامه از تغییر رویکرد دولت از حمایت‌های مقطعی به توانمندسازی اقتصادی خبر داد و گفت: ایجاد اشتغال پایدار در روستا‌ها و مناطق کم‌برخوردار، با تمرکز بر زنجیره‌های تولید و حذف واسطه‌های غیرضروری، از اولویت‌های اصلی دولت است.

وی با اشاره به طراحی ۱۲ زنجیره اقتصادی برای توسعه اشتغال پایدار در کشور خاطرنشان کرد: گیاهان دارویی، دام سبک، نوغانداری، پرورش شتر، مزارع خورشیدی و گردشگری از جمله ظرفیت‌هایی هستند که برای سرمایه‌گذاری در این زنجیره‌ها مورد توجه قرار گرفته‌اند.

تأکید بر خلق ثروت به‌جای اتکا به اعتبارات دولتی

معاون رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی استان‌ها تصریح کرد: مدیران باید به‌جای اتکا به اعتبارات دولتی، برای خلق ثروت و جذب سرمایه‌گذاری پایدار برنامه‌ریزی کنند تا ظرفیت‌های اقتصادی هر استان در خدمت مردم همان منطقه قرار گیرد.

وی با اشاره به مشکلات زیرساختی مطرح‌شده از سوی مسئولان استانی، دسترسی به اینترنت، تلفن همراه و تلفن ثابت را از جمله موضوعات مهمی دانست که باید با جدیت پیگیری و برطرف شود.