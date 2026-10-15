به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، همایش تجلیل از فعالان شور و شعور حسینی با هدف پاسداشت شعائر حسینی و قدردانی از خادمان و مروجان فرهنگ عاشورایی در یزد برگزار شد.

آیت‌الله ناصری، نماینده ولی‌فقیه در استان یزد، در این مراسم با تجلیل از جایگاه هیئت‌های مذهبی، شاعران و نوحه‌خوانان، بر ضرورت ایستادگی و مقاومت در برابر دشمن تأکید کرد.وی با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد ناامیدی در جامعه، گفت: اگر به قدرت خداوند ایمان داشته باشیم، دشمن نمی‌تواند کاری از پیش ببرد.نماینده ولی‌فقیه در استان یزد افزود: خداوند در همه این جنگ‌ها ما را یاری کرده است و مردم نیز با عشق و شعور حسینی توانسته‌اند نقشه‌های دشمن را نقش بر آب کنند.

محمدصالح جوکار نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی، نیز با اشاره به ارزش فرهنگ عاشورایی گفت: عشق به امام حسین (ع) بود که ما را در دفاع مقدس هشت ساله و جنگ تحمیلی اخیر به پیروزی رساند.وی افزود: به واسطه فرهنگ حسینی، حاکمیت و اراده خود را بر تنگه هرمز اعمال کردیم.جوکار با بیان اینکه امروز معادلات قدرت و سیاست به نفع ایران است، گفت: ملتی که عاشورا دارد و از مکتب اباعبدالله الحسین (ع) درس می‌گیرد، شکست‌ناپذیر است.نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی همچنین با تجلیل از خادمان و پیشکسوتان حسینی اظهار کرد: پیشکسوتان این عرصه سختی‌های بسیاری را تحمل کردند تا این میراث گران‌بها را برای نسل‌های بعد به یادگار بگذارند.وی حضور مردم در صحنه را از عوامل موفقیت رزمندگان دانست و با اشاره به حضور مردم در تجمعات میدانی پس از شهادت رهبر انقلاب، بر نقش مردم در مدیریت شرایط کشور تأکید کرد.جوکار در ادامه با بیان اینکه جنگ امروز، جنگ روایت‌هاست، نقش هیئت‌های مذهبی را در تبیین حقایق مهم دانست و گفت: هیئت‌های مذهبی می‌توانند در این عرصه، حقایق را برای مردم روایت کنند.

در پایان این مراسم، از علی‌اکبر همتی و پدر و مادر محسن محمدی‌پناه، نوحه‌خوان «باید برخاست»، به پاس فعالیت‌ها و خدمات آنان در عرصه فرهنگ عاشورایی تجلیل شد.