در حالی که آذربایجان‌غربی با تولید بیش از یک میلیون تن سیب، قطب اصلی این محصول در کشور محسوب می‌شود، داستان سیب‌های صنعتی و زیردرختی در این استان، سال به سال تکرار می‌شود: باغدار با زحمت و هزینه زیاد محصول را برداشت می‌کند، اما سود اصلی نصیب واسطه‌ها می‌شود و قیمت‌ها در هاله‌ای از ابهام باقی می‌ماند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، با آغاز فصل برداشت سیب در شهرستان مهاباد، بار دیگر چالش تعیین قیمت برای باغداران شدت گرفته است. برخلاف سیب‌های صادراتی یا مصرف مستقیم، بخش بزرگی از تولیدات این منطقه (حدود ۴۰ درصد در برخی باغ‌ها) به نوع «سیب صنعتی» تعلق می‌گیرد که مصارف فرآوری و تولید عصاره دارد.

مشکل اصلی از آنجا آغاز می‌شود که در این زنجیره تولید، نه کارخانه‌دار نقشی در تعیین قیمت عادلانه دارد و نه باغدار؛ بلکه محصول در یک «مثلث بلاتکلیفی» میان باغدار، واسطه و کارخانه گرفتار می‌شود. این محصولات که اغلب در کنار جاده‌ها و با قیمت‌های نامشخص معامله می‌شوند، باعث شده‌اند که باغدارانی نظیر ابراهیم بابایی، از عدم رضایت و عدم امیدواری به بازگشت هزینه‌های تولید خود سخن بگویند.

در حالی که واسطه‌ها و کارخانه‌داران با دلایل مختلف، مایل به خرید با قیمت‌های پایین هستند، مسئولان اجرایی نیز تلاش می‌کنند راهکاری برای این بحران بیابند. استاندار آذربایجان‌غربی در واکنش به این وضعیت، از تلاش برای ساماندهی قیمت‌گذاری و خرید سیب‌های صنعتی با نرخ مشخص خبر داده است. همچنین نهاد‌های مربوط به تعاون روستایی نیز در حال بررسی چگونگی مداخله در این زنجیره هستند.

آذربایجان‌غربی سالانه بیش از یک میلیون تن سیب تولید می‌کند که از این میان، بالغ بر ۳۰۰ هزار تن سیب از نوع صنعتی است. با توجه به حجم بالای این محصول، عدم رسیدن به یک توافق منصفانه میان تولیدکننده و مصرف‌کننده نهایی، می‌تواند امنیت اقتصادی باغداران منطقه را در سال‌های آتی با تهدید جدی رو‌به‌رو کند.