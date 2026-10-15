جمعی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، هلال احمر، بهزیستی و اورژانس کشور با حضور در ملایر، مشکلات حوزه بهداشت و درمان را بررسی کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، این سفر با محوریت بررسی مسائل و نیاز‌های درمانی شهرستان و پیگیری مطالبات مردم رقم خورد و هدف اصلی این سفر، طرح مستقیم مسائل و نیاز‌های حوزه سلامت ملایر در سطح ملی و پیگیری راهکار‌های عملی برای بهبود خدمات درمانی شهرستان است.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در جریان سفر به شهرستان ملایر تاکید کرد: هدف از این سفر دیدار با مردم و بررسی مسائل و مشکلات حوزه بهداشت و درمان است تا در حد توان و امکانات موجود برای رفع بخشی از مشکلات اقدام شود.