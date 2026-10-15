برای تحقق عدالت ارتباطی و کاهش مخاطرات زیرساختی، طرح جایگزینی کابل‌های هوایی با شبکه زمینی در روستا‌های امیرخان ، باغ و ده‌خان از توابع شهرستان شیروان تکمیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، هدف از اجرای این طرح، نوسازی شبکه و افزایش ضریب پایداری ارتباطات مخابراتی روستایی است.

با اجرای این عملیات، کابل‌های هوایی که همواره در معرض حوادث جاده‌ای، سرقت و شرایط نامساعد جوی قرار داشتند، با شبکه زمینی استاندارد جایگزین شدند.

کاظم زاده رئیس اداره مخابرات شهرستان شیروان با اشاره به اهمیت این طرح گفت: با انتقال شبکه به بستر زیرزمینی و اجرای عملیات حفاری، مفصل‌بندی و نصب پچ‌پنل‌های استاندارد ، علاوه بر ایمن‌سازی شبکه، بستر مناسبی برای ارائه خدمات نوین مخابراتی به مشترکین روستایی فراهم شده است.

گفتنی است این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که مخابرات منطقه خراسان شمالی در راستای تحقق عدالت ارتباطی و توسعه شبکه فیبر نوری، به دنبال جایگزینی تدریجی تمامی کابل‌های فرسوده هوایی با شبکه‌های زمینی و فیبر نوری در محور‌های مواصلاتی و روستایی استان است تا کاربران از شبکه‌ای پایدار، ایمن و با کیفیت بالا بهره‌مند شوند.