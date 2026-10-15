به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، جلسه بررسی و رفع معارض کانال آب کشاورزی در زیرگذر روستای داودآباد قرچک با حضور سید کمال‌الدین میرجعفریان معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران، علی محمد اسلامی فرماندار قرچک، معاون راه‌آهن کشور، رئیس آب منطقه‌ای استان، مدیرکل راه‌آهن استان، معاون امور فنی و عمرانی فرمانداری و شهردار قرچک و سایر مسئولان برگزار شد.

گفتنی است؛ در این جلسه، پس از بررسی موضوع، مقرر شد کانال موجود به‌صورت فوری تخریب و مسیر جایگزین آن توسط شهرداری قرچک اجرا شود تا زمینه رفع معارض و پیشبرد امور مرتبط با زیرگذر فراهم شود.

زیرگذر راه آهن در محدوده روستای داودآباد با پیشرفت فیزیکی بیش از هشتاد درصد در آستانه بهره‌برداری‌ قرار دارد که با اصلاح کانال آب کشاورزی توسط شهرداری قرچک در کنار این زیرگذر بهره‌برداری آن آغاز می شود.