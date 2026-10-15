مراسم هفتمین روز بزرگداشت بانوی مجاهد عرصه خدمت و امنیت، شهیده دکتر نصرت افتخاری، با حضور خانواده‌های معظم شهدا، مسئولان و مردم قدرشناس سیستان و بلوچستان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، این بانوی شهید با شجاعتی کم‌نظیر در میدان‌های پرخطر حضور می‌یافت، بی‌واسطه با اقشار مختلف مردم ارتباط برقرار می‌کرد و با گام‌هایی استوار برای بازسازی اعتماد و تعمیق همدلی اجتماعی پیشگام می‌شد؛ در تجمعات شب‌های اقتدار حضوری پرشور داشت و این حضور میدانی و صمیمانه، پیامی آشکار و اُمیدبخش در بطن خود داشت.