به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سال گذشته در چنین روز‌هایی رویداد ملی رسانه‌ای ایران جان فارس ایران در استان فارس برگزار شد؛ رویدادی که تا کنون در ۱۱ استان کشور برگزار شده تا تمام توان رسانه ملی در خدمت معرفی توانمندی‌ها و ظرفیت‌های نقاط مختلف کشور قرار بگیرد. مدیر کل صدا و سیمای فارس از آمادگی رسانه ملی برای برپایی رویداد رسانه‌ای ایران جان برای معرفی شهرستان‌های استان خبر داد.



