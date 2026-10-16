به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، بخشدار بهمن و صغاد گفت: جشنواره سیب خسروشیرین در راستای معرفی ظرفیت‌های اقتصادی، توانمندی‌های کشاورزی و باغبانی منطقه، حمایت از باغداران و رونق گردشگری روستایی، برندسازی سیب خسروشیرین و ایجاد نشاط اجتماعی برپا شد.

کاوه افزود: دهستان خسروشیرین با داشتن محصول باکیفیت سیب، یکی از ظرفیت‌های ارزشمند بخش بهمن و صغاد است و برگزاری چنین جشنواره‌هایی می‌تواند زمینه‌ساز اشتغال، حمایت از باغداران و معرفی هرچه بهتر این بخش باشد.

او ادامه داد: این رویداد فرصتی است تا تولیدکنندگان، فعالان گردشگری، هنرمندان و مردم محلی توانمندی‌ها و ظرفیت‌های طبیعی و اقتصادی منطقه را بیش از پیش معرفی کنند.

بخشدار بهمن و صغاد در ادامه گفت: بخش بهمن و صغاد، سرزمینی پر از ظرفیت و توانمندی است، زمین‌های حاصلخیز، باغ‌های گسترده، محصولات کشاورزی و باغی باکیفیت، صنایع دستی و هنر‌های سنتی، و موقعیت ممتاز در کنار آزادراه اصفهان ـ شیراز، این بخش را به یکی از قطب‌های مهم کشاورزی، باغبانی و گردشگری منطقه تبدیل کرده است.

کاوه بیان کرد: دهستان خسروشیرین نیز با تولید سیب باکیفیت و خوش‌طعم، نام خود را به‌عنوان یک نشان تجاری ارزشمند در عرصه محصولات باغی مطرح کرده است.

بخشدار بهمن و صغاد در پایان تاکید کرد و گفت: روستای گردشگری خسروشیرین با طبیعت دل‌انگیز، باغ‌های سرسبز، بوم‌گردی و میزبانی گرم مردم، ظرفیتی کم‌نظیر برای رونق گردشگری روستایی و اشتغال پایدار است.

خسرو شیرین یکی از روستا‌های بسیار خوش آب و هوای ایران در شهرستان آباده از توابع استان فارس است.