پیش‌نویس تفاهم‌نامه همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه با محوریت سیاست‌گذاری فناوری‌های نوین، بررسی مسائل نوپدید، توسعه همکاری‌های علمی و پژوهشی و تقویت زیرساخت‌های فعالیت‌های فرهنگی و دینی در فضای مجازی بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ محمد حافظ حکمی، معاون فناوری، نوآوری و امور بین‌الملل این وزارتخانه، در چهارمین سفر خود به استان قم، با حجت‌الاسلام‌والمسلمین رجایی، رئیس مرکز ارتباطات حوزه و نظام، حجت‌الاسلام‌والمسلمین برته، مدیر مرکز راهبری جذب حوزه‌های علمیه و جمعی از نخبگان و صاحب‌نظران حوزوی دیدار و درباره محور‌های پیش‌نویس تفاهم‌نامه همکاری مشترک گفت‌و‌گو کرد.

در این پیش‌نویس، بهره‌گیری از ظرفیت استادان، صاحب‌نظران و پژوهشگران حوزه‌های علمیه در سیاست‌گذاری فناوری‌های نوین، بررسی مسائل نوپدید ناشی از توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، تقویت دیپلماسی فرهنگی با تکیه بر دستاورد‌های علمی و ایجاد اندیشکده و پژوهشکده مشترک مورد توجه قرار گرفته است.

ضرورت تدوین نقشه راه مشخص همکاری

معاون فناوری، نوآوری و امور بین‌الملل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، با تأکید بر ضرورت ایجاد ارتباطات پایدار میان این وزارتخانه و حوزه‌های علمیه، بر طراحی سازوکار مشترک برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی حوزه در مواجهه با تحولات فناوری و فضای مجازی تأکید کرد.

حکمی با اشاره به زمینه‌های همکاری دو مجموعه در حوزه فناوری، فضای مجازی، هوش مصنوعی و حکمرانی دیجیتال، دستیابی به اهداف مشترک را مستلزم تشکیل کارگروه‌های تخصصی، برنامه‌ریزی منظم، سیاست‌گذاری مدون و تدوین نقشه راه مشخص دانست.

وی همچنین طراحی معماری زیرساختی توسعه‌پذیر برای حوزه‌های علمیه، ارتقای تاب‌آوری زیرساخت‌ها، تقویت همکاری‌های بین‌المللی و توجه به حکمرانی هوش مصنوعی را از محور‌های مهم همکاری برشمرد و بر ضرورت برگزاری مستمر جلسات مشترک، پیگیری تخصصی فرایند‌های اجرایی و تعریف اقدامات عملیاتی مشخص برای هر محور تأکید کرد.

معاون وزیر ارتباطات، توجه به حریم خصوصی در عصر فناوری‌های نوین، ارتقای امنیت اطلاعات، حفاظت از داده‌ها، سواد رسانه‌ای و مسئولیت‌پذیری اخلاقی در ارتباطات را نیز از دیگر زمینه‌های همکاری مشترک عنوان کرد.

تأکید بر توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و ارتقای سامانه‌های آموزشی حوزه‌های علمیه

در این نشست، مسئولان و مدیران حوزه‌های علمیه نیز بر ضرورت تأمین زیرساخت‌های فنی و تخصصی مورد نیاز برای تداوم و توسعه فعالیت‌های فرهنگی و دینی در فضای مجازی تأکید کردند.

آنان با اشاره به فعالیت‌های مراکز حوزوی در زمینه تنظیم، تولید و ترویج محتوای فرهنگی و فعالیت‌های فضای مجازی، بهره‌گیری از ظرفیت‌های فنی و زیرساختی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را در گسترش این فعالیت‌ها مؤثر دانستند و بر نقش زیرساخت‌های ارتباطی در تقویت تولیدات فرهنگی و دینی و انتقال آن به نسل جوان و عموم مردم تأکید کردند.

ارتقای کیفیت سامانه‌های آموزشی و توسعه فعالیت‌های بین‌المللی حوزه‌های علمیه نیز از دیگر محور‌های مطرح‌شده در این نشست بود. مسئولان حوزوی با اشاره به آغاز توسعه آموزش و تولید محتوا به زبان عربی، از برنامه‌ریزی برای گسترش این فعالیت‌ها به زبان‌های دیگر خبر دادند.

در پایان این نشست، مسئولان حوزه‌های علمیه بر استفاده از ظرفیت‌ها و تجربیات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای ارتقای کیفیت سامانه‌های آموزشی و گسترش فعالیت‌های بین‌المللی مراکز حوزوی تأکید کردند.