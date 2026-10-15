اختلاف نظر میان دولت و نمایندگان بخش کشاورزی بر سر تعیین نرخ خرید تضمینی گندم ادامه دارد و آخرین جلسه شورای قیمت‌گذاری نیز بدون حصول توافق به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، عطالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران، با اعلام این خبر گفت: در آخرین نشست شورای قیمت‌گذاری، نرخ پیشنهادی دولت برای خرید هر کیلوگرم گندم ۶۰ هزار تومان مطرح شد که این رقم با مخالفت نمایندگان بخش کشاورزی مواجه شد و جلسه بدون توافق به کار خود پایان داد.

هاشمی با اشاره به اینکه مرکز پژوهش‌های اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی نرخ ۸۵ هزار تومان را برای هر کیلوگرم گندم داخلی پیشنهاد داده بود، افزود: این در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد هزینه تمام‌شده واردات هر کیلوگرم گندم برای دولت بیش از ۹۵ هزار تومان برآورد می‌شود.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران با ابراز نگرانی نسبت به پیآمد‌های عدم توافق بر سر قیمت عادلانه هشدار داد: پایین بودن قیمت پیشنهادی می‌تواند انگیزه کشاورزان را برای ادامه کشت این محصول استراتژیک به شدت کاهش دهد.

وی خاطرنشان کرد: آمار‌های اولیه حاکی از آن است که استمرار این روند، کاهش ۱۵ تا ۲۰ درصدی سطح زیر کشت گندم را در مناطق شمال‌غرب کشور در پی داشته است که نیازمند تجدیدنظر فوری مسئولان مربوطه است.