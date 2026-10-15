یزد با اجرای ۶۵۷ طرح گردشگری به ارزش بیش از ۵۵ همت، در مسیر توسعه زیرساخت‌های گردشگری و افزایش ظرفیت اقامتی استان قرار دارد؛ طرح‌هایی که با بهره‌برداری از آنها، زمینه اشتغال ۱۰ هزار نفر فراهم می‌شود و ۲۰ هزار تخت به ظرفیت اقامتی استان افزوده خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان یزد، مسائل و مشکلات سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری با حضور شالبافیان رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، بررسی شد.

در این نشست، گزارشی از اقدامات انجام‌شده در زمینه سرمایه‌گذاری در طرح‌های گردشگری استان یزد ارائه و موانع پیش‌روی اجرای این طرح‌ها بررسی شد. همچنین، ۱۰ طرح بزرگ گردشگری که از پیشرفت قابل‌توجهی برخوردارند، به‌عنوان طرح‌های پیشران این حوزه مورد بررسی قرار گرفتند.

شالبافیان در این نشست، یزد را از استان‌های پیشرو در زمینه سرمایه‌گذاری گردشگری دانست و با اشاره به ظرفیت‌های بالای استان یزد در این حوزه گفت: تلاش می‌کنیم با تفویض اختیار به استان‌ها، بخش قابل‌توجهی از مشکلات پیش‌روی سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری را برطرف کنیم.

وی همچنین از آغاز بازسازی تأسیسات گردشگری با استفاده از تسهیلات اختصاص‌یافته در استان یزد خبر داد و افزود: یزد نخستین استان کشور است که این اقدام را با بهره‌گیری از این تسهیلات آغاز خواهد کرد.

رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به پیش‌بینی مشوق‌های سرمایه‌گذاری برای رونق گردشگری تصریح کرد: مشوق‌های مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاران این بخش در نظر گرفته شده است که با نگاه ویژه به بافت تاریخی یزد دنبال می‌شود.

اجرای این طرح‌ها و رفع موانع سرمایه‌گذاری می‌تواند زمینه توسعه زیرساخت‌های گردشگری، افزایش ظرفیت اقامتی و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید را در استان یزد فراهم کند.