معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: تجربه دوران کرونا و مطالعات بین‌المللی نشان می‌دهد که آموزش صرفاً مجازی، حتی با وجود زیرساخت‌ها و امکانات مناسب، تأثیرگذاری و کیفیت آموزش حضوری را ندارد و باید برای حفظ فعالیت‌های حضوری دانشگاه‌ها برنامه‌ریزی کرد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ ابوالفضل واحدی در نشست فوق‌العاده کارگروه مدیریت آموزش عالی، که با حضور حجت‌الاسلام و المسلمین احمد حسین شریفی رئیس دانشگاه قم و رؤسای دانشگاه‌های استان برگزار شد، گفت : سال تحصیلی گذشته به دلیل شرایط خاص کشور و وقوع جنگ، دانشگاه‌ها با چالش‌های متعددی مواجه شدند و بخشی از فعالیت‌های آموزشی و امتحانات به‌صورت مجازی برگزار شد؛ با این حال، تلاش استادان و مجموعه دانشگاهیان موجب شد چراغ آموزش عالی خاموش نشود.

معاون آموزشی وزارت علوم با اشاره به بازگشایی دانشگاه‌ها در آغاز سال تحصیلی جدید افزود: بر اساس گزارش‌های دریافتی، حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد کلاس‌های دانشگاهی از هفته نخست تشکیل شده‌اند و دانشجویان با شور و اشتیاق در محیط‌های دانشگاهی حضور یافته‌اند.

وی با قدردانی از تلاش مسئولان دانشگاه‌ها برای فراهم کردن زمینه بازگشایی مراکز آموزش عالی گفت : تداوم این شرایط به همکاری همه بخش‌ها، به‌ویژه دانشجویان، نیاز دارد و مطالبات دانشگاهیان نیز باید از مسیر‌های مناسب پیگیری شود تا فعالیت‌های علمی و آموزشی دانشگاه‌ها دچار اختلال نشود.

واحدی با اشاره به آسیب‌دیدن دانشگاه‌ها در جریان جنگ افزود : بیش از ۳۰ دانشگاه و بیش از ۳۰۰ ساختمان دانشگاهی مورد اصابت قرار گرفتند و تعدادی از استادان و دانشجویان نیز به شهادت رسیدند. دانشگاه‌ها در کنار این خسارت‌ها، با مشکلاتی در زمینه بودجه، امکانات و تأمین تغذیه دانشجویان مواجه بودند که مدیریت بازگشایی مراکز آموزش عالی را دشوارتر می‌کرد.

وی با تأکید بر ضرورت بررسی دقیق مسائل و مشکلات دانشگاه‌ها گفت : مطالبات دانشجویان باید مورد توجه قرار گیرد و مسئولان دانشگاهی ضمن پیگیری مسائل، با خویشتن‌داری و گفت‌و‌گو از تشدید تنش‌ها در محیط‌های علمی جلوگیری کنند.

معاون آموزشی وزارت علوم با اشاره به احتمال بروز محدودیت‌های انرژی در اواخر پاییز و اوایل زمستان گفت: دانشگاه‌ها باید از هم‌اکنون برای مدیریت مصرف انرژی برنامه‌ریزی کنند تا در صورت بروز محدودیت‌ها، امکان تداوم فعالیت‌های آموزشی فراهم باشد.

وی افزود: آموزش نباید جزو نخستین بخش‌هایی باشد که در شرایط محدودیت انرژی به سمت تعطیلی یا مجازی‌شدن فعالیت‌های آن حرکت می‌شود؛ ازاین‌رو، لازم است دانشگاه‌ها با پیش‌بینی راهکار‌هایی مانند متمرکزکردن کلاس‌ها در ساختمان‌های مشخص، زمینه استمرار آموزش حضوری را فراهم کنند.

تصمیم‌گیری درباره نحوه فعالیت دانشگاه‌ها در شرایط خاص باید با هماهنگی دستگاه‌های مسئول انجام شود

واحدی با اشاره به تجربه برخی دانشگاه‌ها در زمینه برنامه‌ریزی برای شرایط اضطراری گفت : تصمیم‌گیری درباره نحوه فعالیت دانشگاه‌ها در شرایط خاص ، باید با هماهنگی دستگاه‌های مسئول و از طریق کارگروه مدیریت استانی انجام شود تا از اتخاذ تصمیمات پراکنده و ایجاد فشار بر دانشگاه‌ها جلوگیری شود.

معاون آموزشی وزارت علوم با اشاره به بازنگری آیین‌نامه کارگروه‌های مدیریت استانی افزود : تمرکززدایی و واگذاری بخشی از اختیارات به استان‌ها با هدف تسریع در تصمیم‌گیری، رفع مشکلات ساختار قبلی و استفاده بهتر از ظرفیت‌های محلی انجام شده است.

وی گفت : در ساختار جدید، بخشی از اختیارات وزارت علوم به کارگروه‌های مدیریت استانی واگذار شده است و موضوعات مورد نیاز برای بررسی در سطوح بالاتر نیز از طریق شورای مرکزی و مراجع ذی‌صلاح پیگیری می‌شود.

واحدی با اشاره به ترکیب اعضای کارگروه مدیریت استانی گفت: رؤسای دانشگاه‌های دولتی استان، نمایندگان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، نماینده بنیاد ملی نخبگان، رئیس پارک علم و فناوری و سایر مسئولان مرتبط در این ساختار حضور دارند و رئیس دانشگاه ریاست کارگروه را برعهده دارد.