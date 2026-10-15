وزیر امور خارجه ایران در پیامی به معاون وزیر امور خارجه یمن، بر اهمیت پیوندهای تاریخی میان دو ملت اشاره و تصریح کرد: محاصره ناعادلانه و غیرقانونی تحمیل‌شده علیه یمن رنج‌های شدیدی برای مردم این کشور به همراه داشته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سبأ یمن روز پنجشنبه ۲۳ مهر ماه گزارش داد که «عبدالواحد ابوراس» معاون وزیر امور خارجه و امور مهاجران یمن، پیامی از «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، درباره روابط میان دو ملت برادر و تحولات جاری منطقه دریافت کرده است.

وزیر امور خارجه ایران در این پیام بر اهمیت پیوند‌های تاریخی میان دو ملت برادر ایران و یمن و همچنین ضرورت تقویت و توسعه این روابط در راستای منافع مشترک دو کشور تأکید کرد.

وی همچنین تأکید کرد که محاصره ناعادلانه و غیرقانونی تحمیل‌شده علیه جمهوری یمن، رنج‌های شدیدی را برای مردم این کشور به همراه داشته است.