وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با تأکید بر ضرورت اولویت‌بندی مأموریت‌های پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، خواستار تمرکز بر طرح‌های زیرساختی و ماندگار، تقویت ارتباط با نخبگان و حضور فعال‌تر این مجموعه در عرصه کارشناسی و سیاست‌گذاری فناوری شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، امروز در نشست نظارتی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات که در چارچوب برنامه «پنج‌شنبه‌های نظارتی» برگزار شد با اشاره به افزایش تعداد پروژه‌ها و منابع اختصاص‌یافته به پژوهشگاه گفت: «دستاورد‌های پژوهشگاه باید در نتایج نهایی و شاخص‌های ارزیابی آن نیز منعکس شود؛ چراکه رتبه فعلی این مجموعه متناسب با ظرفیت‌ها و تلاش‌های انجام‌شده نیست و لازم است برای بهبود آن برنامه‌ریزی جدی صورت گیرد.»

وزیر ارتباطات با تأکید بر ضرورت تمرکز بر اولویت‌های روشن افزود: «داشتن چندین اولویت به این معناست که در عمل هیچ اولویت مشخصی وجود ندارد. بنابراین، لازم است مسیر راهبردی پژوهشگاه به‌صورت روشن تعریف شود و تمام پروژه‌ها، تفاهم‌نامه‌ها و برنامه‌های اجرایی در چارچوب این راهبرد‌ها قرار گیرند.»

وی با تأکید بر اهمیت پروژه‌های زیرساختی و ماندگار تصریح کرد: «نباید صرفاً به دنبال پروژه‌های کوتاه‌مدت و پرزرق‌وبرق بود؛ بلکه باید طرح‌هایی را دنبال کرد که با افق ملی طراحی شده‌اند و حتی اگر بهره‌برداری از آنها در دوره مدیریتی فعلی محقق نشود، زیرساختی پایدار برای آینده کشور ایجاد کنند.»

هاشمی همچنین امنیت پایدار سایبری را از اولویت‌های راهبردی پژوهشگاه دانست و بر ضرورت تعریف اهداف و شاخص‌های مشخص برای ارزیابی پیشرفت پروژه‌ها تأکید کرد.

استفاده از ظرفیت داخلی و تقویت ارتباط با نخبگان

وزیر ارتباطات با اشاره به محدودیت منابع مالی کشور گفت: «باید از توان تخصصی و نیروی انسانی موجود به بهترین شکل استفاده شود و اجرای پروژه‌های پژوهشی، با رعایت کیفیت، تا حد امکان در اولویت ظرفیت‌های خود پژوهشگاه قرار گیرد.»

وی تأکید کرد استفاده از ظرفیت داخلی نباید به کاهش کیفیت منجر شود و واگذاری پروژه‌ها نیز باید بر اساس توان علمی، سوابق و ظرفیت اجرایی مجریان انجام گیرد.

هاشمی با تأکید بر ضرورت ارتباط مستمر با نخبگان و استعداد‌های برتر کشور افزود: «ارتباط با نخبگان نباید به برگزاری یک جلسه محدود شود؛ بلکه لازم است تعاملات مستمر و مؤثر با آنان شکل بگیرد.»

وی طراحی برنامه‌هایی برای افزایش تعامل و همکاری استعداد‌های برتر با پژوهشگاه را فرصتی برای شناسایی ظرفیت‌های علمی، انتقال تجربه و تقویت پیوند میان نسل جوان و جامعه علمی کشور دانست.

حضور فعال‌تر در عرصه کارشناسی و سیاست‌گذاری

وزیر ارتباطات با تأکید بر جایگاه تخصصی پژوهشگاه گفت: «انتظار می‌رود پژوهشگاه متناسب با مأموریت تخصصی خود، درباره مسائل مهم فناوری کشور اظهارنظر کند و یافته‌ها و تحلیل‌های کارشناسی را در اختیار افکار عمومی قرار دهد.»

هاشمی بر حضور فعال‌تر پژوهشگران و مدیران تخصصی در عرصه‌های کارشناسی و رسانه‌ای تأکید کرد و گفت: «این حضور باید بر پایه دانش، پژوهش، تجربه و استدلال کارشناسی باشد.»

وی همچنین با اشاره به طرح‌ها و تصمیمات مرتبط با حکمرانی فضای مجازی، خواستار بررسی دقیق آثار و پیامد‌های آنها پیش از تصویب شد و تصریح کرد: «روشن‌بودن حدود اختیارات و مسئولیت‌ها و جلوگیری از موازی‌کاری، از الزامات کارآمدی نظام حکمرانی فناوری است.»

هاشمی نقش پژوهشگاه را در بررسی مسائل بنیادین حکمرانی فناوری، تحلیل طرح‌ها و لوایح و ارائه پیشنهاد‌های کارشناسی مهم دانست و بر ضرورت مشارکت فعال‌تر این مجموعه در فرایند سیاست‌گذاری تأکید کرد.

ضرورت تقویت جایگاه زبان فارسی در فضای دیجیتال

وزیر ارتباطات در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به برآورد‌های مطرح‌شده درباره کاهش سهم زبان فارسی در وب از حدود ۳.۵ درصد به نزدیک یک درصد، بر ضرورت بررسی این روند و تدوین برنامه‌ای برای تقویت حضور زبان فارسی در فضای دیجیتال تأکید کرد.

وی با اشاره به ایده «فارس فناورانه»، خواستار بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و فناورانه برای ارتقای جایگاه زبان و ادب فارسی در محیط دیجیتال شد.

هاشمی در پایان ضمن قدردانی از تلاش مدیران و کارکنان پژوهشگاه، ابراز امیدواری کرد این مجموعه با تمرکز بر اولویت‌های راهبردی و استفاده مؤثر از ظرفیت‌های علمی و تخصصی خود، به الگویی برای سایر دستگاه‌های تابعه وزارت ارتباطات تبدیل شود.

در ابتدای این جلسه، محمدحسین شیخی، رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، گزارشی از برنامه‌ها، پروژه‌های در دست اجرا و اقدامات این مجموعه ارائه کرد و به تشریح مهم‌ترین فعالیت‌های پژوهشگاه در حوزه‌های پژوهشی و فناورانه پرداخت.

سپس اعضای حاضر در نشست، دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های خود را درباره عملکرد پژوهشگاه، اولویت‌های راهبردی و راهکار‌های ارتقای اثربخشی پروژه‌ها مطرح کردند.

سلسله نشست‌های «پنج‌شنبه‌های نظارتی» به‌صورت مستمر و هفتگی با هدف بررسی روند اجرای برنامه‌ها، ارزیابی عملکرد بخش‌های مختلف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و پیگیری اقدامات و مأموریت‌های محوله برگزار می‌شود.