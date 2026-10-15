به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مجید پارسایی افزود: عباس نعیمی در وزن ۷۵ کیلوگرم به اردوی آماده‌سازی تیم ملی بوکس بزرگسالان دعوت شده است.

سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: این اردو از ۲۵ مهرماه تا ۱۵ آبان‌ماه در مجموعه ورزشی شیرودی تهران برگزار می‌شود و ملی‌پوشان برای حضور در مسابقات داخل سالن ریاض و رقابت‌های قهرمانی جهان، به‌عنوان مرحله انتخابی المپیک، آماده خواهند شد.

پارسایی همچنین از انتخاب امین گنجون، داور بین‌المللی بوکس استان، به‌عنوان عضو کمیسیون داوران فدراسیون بوکس جمهوری اسلامی ایران خبر داد و این انتخاب را فرصتی برای تقویت حضور داوران استان در ساختار تخصصی بوکس کشور دانست.