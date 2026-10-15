میلاد فرخنده حضرت زینب کبری (س)، بانوی صبر و استقامت، در تقویم کشورمان به نام روز پرستارمزین شده است؛ سفیدپوشانی که در خط مقدم خدمت به بیماران ایستاده و پرچم مسئولیت، شفقت و ایثار را برافراشته نگه داشته‌اند.

روایتی از جنس شفقت و مسئولیت؛ گزارشی به مناسبت میلاد حضرت زینب (س) و روز پرستار

روایتی از جنس شفقت و مسئولیت؛ گزارشی به مناسبت میلاد حضرت زینب (س) و روز پرستار

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، پشت در‌های هر بخش بیمارستان، قصه‌ای از صبر، امید و تلاش جریان دارد؛ قصه پرستارانی که در کنار درمان، با مهربانی و آرامش‌بخشیدن به بیماران، روز‌های سخت بیماری را برای آنان قابل‌تحمل‌تر می‌کنند.

گاهی یک لبخند، یک جمله امیدبخش و دستی که به‌موقع به سوی بیمار دراز می‌شود، به اندازه بسیاری از درمان‌ها آرامش‌بخش است. برای بیماری که روز‌های سخت درمان را می‌گذراند، حضور یک پرستار صبور و دلسوز می‌تواند بزرگ‌ترین تکیه‌گاه و دلگرمی باشد.

در راهرو‌های بیمارستان، ساعت‌ها فقط زمان را نشان نمی‌دهند؛ گاهی روایتگر نگرانی یک بیمار، چشم‌انتظاری یک خانواده و تلاش بی‌دریغ پرستاری هستند که لحظه‌ای از مسئولیت خطیر خود غافل نمی‌شود.

روزتان مبارک،‌ای فرشتگان مهربان سلامت؛ دستاورد‌های بزرگی که با چشمان بیدار و دل‌های پرمهرتان رقم می‌خورد، هرگز از خاطر این دیار پاک نخواهد شد.