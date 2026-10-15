نمایش «مهمانی عروسک‌ها در باغ بالا» با حضور چهار هنرمند دارای معلولیت ذهنی و بینایی و یک بازیگر همراه، به کارگردانی مهناز بیک، در مرکز توانبخشی معلولان خانه سبز مهریز اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مهناز بیک کارگردان نمایش «مهمانی عروسک‌ها در باغ بالا»، از اجرای این اثر با حضور هنرمندان دارای معلولیت ذهنی و بینایی در مرکز توانبخشی معلولان خانه سبز مهریز خبر داد.بیک با اشاره به حضور پنج بازیگر در این نمایش گفت: چهار نفر از بازیگران از افراد دارای معلولیت ذهنی و بینایی هستند و یک بازیگر نیز به‌عنوان بازیگر همراه در این گروه حضور دارد.

وی افزود: بازیگران این نمایش در مدت چند ماه تمرین، با شوق و اشتیاق برای اجرای صحنه‌ای آماده شدند و این اجرا فرصتی فراهم کرد تا توانایی‌های خود را در برابر تماشاگران به نمایش بگذارند.

کارگردان نمایش «مهمانی عروسک‌ها در باغ بالا» با اشاره به محتوای این اثر بیان کرد: شخصیت اصلی نمایش، «قلی»، در مسیر انتخاب شغل و یافتن کاری متناسب با علاقه خود قرار می‌گیرد و با کمک اطرافیان و تکیه بر تلاش و اراده، در نهایت شغل مورد علاقه‌اش را پیدا می‌کند.

وی هدف از اجرای این نمایش را آشنایی افراد دارای معلولیت با توانایی‌های فردی، استفاده درست از زمان و تقویت روحیه تلاش و خودباوری عنوان کرد و افزود: پیام اصلی این اثر آن است که افراد دارای معلولیت نیز می‌توانند با تلاش و پشتکار به موفقیت دست یابند و حمایت اطرافیان، مسیر دستیابی آنان به اهدافشان را هموارتر می‌کند.

بیک همچنین از راه‌یابی این نمایش به مرحله نهایی نخستین جشنواره معلولان استان یزد خبر داد و گفت: این اثر مرحله بازبینی جشنواره را با موفقیت پشت سر گذاشته و گروه در حال آماده‌سازی برای حضور در مرحله نهایی است.