به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان،

معاون سیاسی نیروی هوا فضای سپاه پاسداران در اجتماع چهارشنبه‌شب گرگان با بازخوانی بیانات رهبر شهید، تصریح کرد: دشمن در هر سطحی به ما حمله کند، در همان سطح به آنها پاسخ می‌دهیم.

مرتضی احمدی گفت: در صورت وقوع جنگ جدید، از سلاح‌های جدید رونمایی خواهیم کرد.

وی خاطرنشان‌کرد: نیروهای مسلح آماده‌تر از قبل از جنگ رمضان تحرکات دشمن را رصد می‌کنند و آماده رویارویی هستند.

دکتر احمدی با ابلاغ سلام فرمانده سیدمجید به مردم گرگان که زیر باران سیل‌آسا هم سنگر خیابان را خالی نکردند، افزود: انتخاب رهبری، امت مبعوث، ایمان و مجاهدت رزمندگان، ارکان اقتدار ماست.

وی تاکید کرد: هم‌افزایی قدرت سخت نیروهای مسلح و قدرت نرم ملت مبعوث، زمینه شکست کامل دشمن فراهم است.