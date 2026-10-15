معاون سیاسی نیروی هوا فضای سپاه :در هر سطحی به ما حمله شود، در همان سطح پاسخ میدهیم
معاون سیاسی نیروی هوا فضای سپاه پاسداران در اجتماع شبانه گرگان گفت: دشمن در هر سطحی به ما حمله کند، در همان سطح به آنها پاسخ میدهیم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان،معاون سیاسی نیروی هوا فضای سپاه پاسداران در اجتماع چهارشنبهشب گرگان با بازخوانی بیانات رهبر شهید، تصریح کرد: دشمن در هر سطحی به ما حمله کند، در همان سطح به آنها پاسخ میدهیم. مرتضی احمدی گفت: در صورت وقوع جنگ جدید، از سلاحهای جدید رونمایی خواهیم کرد. وی خاطرنشانکرد: نیروهای مسلح آمادهتر از قبل از جنگ رمضان تحرکات دشمن را رصد میکنند و آماده رویارویی هستند. دکتر احمدی با ابلاغ سلام فرمانده سیدمجید به مردم گرگان که زیر باران سیلآسا هم سنگر خیابان را خالی نکردند، افزود: انتخاب رهبری، امت مبعوث، ایمان و مجاهدت رزمندگان، ارکان اقتدار ماست. وی تاکید کرد: همافزایی قدرت سخت نیروهای مسلح و قدرت نرم ملت مبعوث، زمینه شکست کامل دشمن فراهم است.