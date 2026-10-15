همایش آموزه‌های قانونی در راستای فرآیند نظارتی کالا‌های سلامت محور با حضور دارو سازان، دندانپزشکان و کارشناسان در اراک برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ همایش آموزه‌های قانونی در راستای فرآیند نظارتی کالا‌های سلامت محور با حضور دارو سازان، دندانپزشکان و کارشناسان این حوزه در اراک برگزار شد.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: با توجه به اهمیت موضوع قاچاق کالا به خصوص کالا‌های سلامت محور که در اعتماد مردم و فضای امنیت دارویی و تجهیزات مصرفی پزشکی تاثیر بسزایی دارد، گفت: با همکاری کمیسون مبارزه با قاچاق کالاو ارز استان، نشستی در قالب بازآموزی موارد مرتبط با فرآیند‌های نظارتی بر قاچاق کالا‌های سلامت محور برگزار کردیم.

علی علیمحمدی افزود: در این همایش که داروسازان، داندانپزشکان و کارشناسان ذی ربط حضور داشتند، از آخرین دستاورد‌ها و موضوعات مرتبط در این خصوص بهره‌مند شدند.

او گفت: امید است با نظارت و دقت بیشتر و همینطور اقدام به موقع نهاد‌های متولی حوزه سلامت، بتوانیم هر چه بیشتر در راستای اصالت کالا‌های سلامت محور در جلوگیری از قاچاق این کالا‌ها و اطمینان بیشتر برای مصرف کننده قدم‌های موثری برداریم.