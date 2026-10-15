مجید مجیدی کارگردان سینمای ایران، پس از دریافت جایزه بهترین فیلم در جشنواره بین‌المللی فیلم بوسان گفت: ۴۸ سال زیر شدیدترین تحریم‌ها بودیم، اما تسلیم نشدیم؛ وقتی دیدند تسلیم نمی‌شویم، ما را بمباران کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مجید مجیدی، کارگردان سینمای ایران، پس از دریافت جایزه بهترین فیلم در جشنواره بین‌المللی فیلم بوسان، با اشاره به سال‌ها تحریم علیه ایران گفت:۴۸ سال است که مردم ایران تحت شدیدترین تحریم‌های اقتصادی و دارویی قرار دارند؛ به‌طوری‌که حتی از کمک دارویی به بچه‌های سرطانی هم دریغ شده است.

مردم ایران در تمام این سال‌ها تسلیم نشدند. وقتی دیدند مردم ایران با وجود همه این فشار‌ها تسلیم نمی‌شوند، ما را تحت شدیدترین حملات وحشیانه قرار دادند.

همه شما شاهد بودید که در سال‌های گذشته و حتی همین امسال، چندین بار شهر‌ها و کشور ما هدف شدیدترین بمباران‌های وحشیانه قرار گرفتند.