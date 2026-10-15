معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر ایلام از دریافت مجوز پرواز پهپاد‌های امدادی-شناسایی برای کمک‌رسانی در مناطق حادثه‌خیز و سخت‌گذر استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «احمد حیدری» معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر ایلام، با اعلام این خبر گفت: دو فروند پهپاد امدادی-شناسایی پیشرفته پس از طی مراحل قانونی، دریافت مجوز‌های پروازی و انجام آزمایش‌های فنی، اکنون آماده اجرای ماموریت‌های امدادی در میدان‌های واقعی حادثه هستند.

وی تشریح کرد: این دو فروند پرنده هدایت‌پذیر از گونه‌های پیشرفته به شمار می‌روند و به سامانه‌های تخصصی مانند دوربین‌های حرارتی، دید در شب و مادون قرمز مجهز شده‌اند که کارایی آنها را در پهنه‌های کوهستانی، سخت‌گذر استان و شرایط نامساعد جوی افزایش می‌دهد.

حیدری همچنین خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از این پهپاد‌های شناسایی نقش مهمی در ردیابی و جست‌وجوی افراد گمشده در کوهستان‌ها، دره‌های سخت‌گذر و مسیر‌های دوردست ایفا می‌کند و در پایش و مهار سریع آتش‌سوزی در مرتع‌ها و جنگل‌های استان نیز به کار گرفته می‌شود.

این پهپاد‌ها می‌توانند به‌طور قابل توجهی روند کمک‌رسانی و نجات در مناطق حادثه‌خیز و سخت‌گذر استان ایلام را شتاب بخشند.