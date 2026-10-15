به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سرهنگ بهمن گرجیان، گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت در سطح شهرستان بویراحمد، شناسایی و دستگیری سارقان به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی، بررسی‌های میدانی و رصد شیوه و شگرد سرقت‌ها، موفق به شناسایی ردپای سه سارق سابقه‌دار در این پرونده‌ها شدند.

فرمانده انتظامی بویراحمد تصریح کرد: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی، طی عملیاتی غافلگیرانه سارقان را در مخفیگاهشان دستگیر کردند و در بازرسی از محل، مقادیر قابل توجهی اموال مسروقه کشف و ضبط شد.

گرجیان با اشاره به اعتراف متهمان به چندین فقره سرقت بیان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضائی تحویل داده شدند.

وی در پایان از شهروندان خواست با رعایت هشدار‌های انتظامی و استفاده از تجهیزات بازدارنده برای حفاظت از اماکن و وسایل نقلیه خود، در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق سامانه فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.