به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، مردم گرگان چهارشنبه‌شب،

از میدان وحدت تا خیابان ولیعصر

زنجیره انسانی تشکیل دادند .

پیام مردم به

رهبر معظم انقلاب اطاعت و ایستادگی ، به

جهانیان ، همبستگی و اتحاد، ولایت‌مداری، پشتیبانی از مسئولان، ایستادگی و مقاومت ، به

مسئولان ،تلاش بیشتر، به دشمنان و مزدورانشان هشدار بود.