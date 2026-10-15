تشکیل زنجیره انسانی مردم گرگان با پیام همبستگی و اتحاد
مردم گرگان چهارشنبهشب، از میدان وحدت تا خیابان ولیعصر با پیام همبستگی و اتحاد، ولایتمداری، پشتیبانی از مسئولان، ایستادگی و مقاومت زنجیره انسانی تشکیل دادند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان،مردم گرگان چهارشنبهشب،از میدان وحدت تا خیابان ولیعصر زنجیره انسانی تشکیل دادند . پیام مردم به رهبر معظم انقلاب اطاعت و ایستادگی ، به جهانیان ، همبستگی و اتحاد، ولایتمداری، پشتیبانی از مسئولان، ایستادگی و مقاومت ، به مسئولان ،تلاش بیشتر، به دشمنان و مزدورانشان هشدار بود.