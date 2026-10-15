به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «مهدی رعیتی» مدیرعامل منطقه آزاد تجاری-صنعتی مهران، با اعلام این خبر گفت: خدمات زائری و گردشگری، تجارت، لجستیک، صنعت و کشاورزی، پنج اولویت اصلی این منطقه را تشکیل می‌دهند و برنامه‌ریزی‌ها بر اساس ظرفیت‌های واقعی منطقه و نیاز‌های اقتصادی استان دنبال می‌شود.

وی همچنین یادآور شد: مسابقه طراحی معماری مرکز مبادلات تجارت بین‌الملل مهران با دعوت از طراحان و دانشگاه‌های برتر کشور برگزار شد و در پایان، در همایشی با حضور مسئولان کشوری و استانی، از برگزیدگان قدردانی به عمل آمد.

رعیتی درباره زمان‌بندی ساخت این طرح تأکید کرد: امید است این مرکز ظرف مدت ۱۸ تا ۲۴ ماه ساخته شود و شرایطی فراهم گردد تا شفافیت تجاری، رکن اصلی عملکرد آن باشد.

ساخت این مرکز می‌تواند نویدبخش شکوفایی اقتصادی، توسعه صادرات و گشایش دروازه‌های نوین تجاری برای کشور باشد.