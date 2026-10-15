به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی دهقانی امروز ۲۳ مهرماه در مراسم آغاز فعالیت سامانه هوشمند وثیقه و کفالت با اشاره به اهداف و اولویت‌های سند تحول و تعالی قوه قضاییه در زمینه توسعه خدمات الکترونیک و تسهیل دسترسی شهروندان به عدالت اظهار داشت: در راستای اجرای سیاست‌های کلان دستگاه قضا مبنی بر هوشمندسازی فرآیندهای دادرسی، کاهش مراجعات حضوری و تسریع در ارائه خدمات، امکان صدور و پذیرش «ضمانت الکترونیک» در مراجع قضایی استان خوزستان فراهم شده است و تاکنون نمونه‌های موفق آن در اهواز به ثبت رسیده است.

وی با تشریح کارکردهای سامانه هوشمند وثیقه و کفالت تصریح کرد: در شیوه سنتی، فرآیند تودیع وثیقه یا معرفی کفیل معمولاً مستلزم نامه‌نگاری‌های اداری زمان‌بر، حضور فیزیکی ضامن، استعلام‌های متعدد ثبتی یا بانکی و طی تشریفات طولانی بود که گاهی به بازداشت‌های غیرضرور متهمان تا زمان تکمیل مدارک می‌انجامید؛ اما در بستر سامانه ضمانت الکترونیک، تمامی مراحل استعلام، احراز صلاحیت ضامن، اعتبارسنجی و در نهایت صدور قرار قبولی وثیقه یا کفالت به‌صورت کاملاً سیستمی، برخط و در کمترین زمان ممکن انجام می‌شود.

رئیس کل دادگستری خوزستان با تأکید بر دستاوردهای این فناوری در نظام دادرسی افزود: بهره‌گیری از سامانه ضمانت الکترونیک علاوه بر صیانت از کرامت انسانی مراجعان و پیشگیری از اطاله دادرسی، گامی بسیار مؤثر در جلوگیری از بازداشت‌های کوتاه‌مدت ناشی از تاخیر در تشریفات اداری صدور قرارها به‌شمار می‌رود.

دهقانی بیان کرد: نکته حائز اهمیت اینکه، این ضمانت‌ها در وقت غیراداری و از طریق شعب کشیک مراجع قضایی استان انجام گرفته است که نشان‌دهنده پایداری و کارآمدی سرویس‌های الکترونیک در تمامی ساعات شبانه‌روز است.

وی در پایان با قدردانی از تلاش‌ها و پیگیری‌های معاونت برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری استان و دادستانی مرکز خوزستان، بر ضرورت توسعه، گسترش و تعمیم این شیوه در تمامی شعب دادسراها و محاکم عمومی و انقلاب سراسر استان تأکید و خاطرنشان کرد: با اتصال برخط مراجع قضایی به پایگاه‌های اطلاعاتی و تسهیل فرآیندها، خدمات قضایی با بالاترین دقت، شفافیت و سرعت به مردم شریف خوزستان ارائه خواهد شد.