نشان کاوه با هدف پاسداشت افتخارآفرینی‌ های ورزشی، معرفی چهره‌ های برتر ورزش استان و تقویت فرهنگ قدردانی از قهرمانان، مربیان، داوران و باشگاه‌ های ورزشی برگزار می‌ شود و نام خود را از شهید محمود کاوه، فرمانده نام‌ آشنای دوران دفاع مقدس، گرفته است.

برگزیدگان سومین دوره نشان کاوه

در بخش برترین‌ های ورزش خراسان رضوی در سال ۱۴۰۴، احمد جوان، نایب‌ قهرمان مسابقات کشتی جهان به عنوان برترین ورزشکار مرد و آیناز فرامرزی، نایب‌ قهرمان مسابقات آسیایی کبدی به عنوان برترین ورزشکار زن معرفی شدند.

همچنین متین چمی‌ پا، دارنده مدال نقره بازی‌ های آسیایی بوکس جوانان در سال ۱۴۰۴ به عنوان پدیده آقایان و مهلا عابدی، به‌ دلیل حضور در جمع برترین‌ های بسکتبال کاپ آسیا به عنوان پدیده بانوان معرفی شدند.

همچنین رضا مومنی‌ مقدم، مربی تیم ملی والیبال و قهرمان مسابقات والیبال قهرمانی مردان زیر ۲۱ سال آسیا، به عنوان برترین مربی مرد و مینا عصفوری، مربی تیم ملی وزنه‌ برداری در مسابقات کشورهای اسلامی و مسابقات آسیایی نوجوانان بحرین در سال ۱۴۰۴، به عنوان برترین مربی زن نشان کاوه را دریافت کردند.

مرتضی منصوریان، داور بین‌ المللی فوتبال و منتخب قضاوت در جام جهانی فوتبال دانشگاهی ۲۰۲۵، نیز به عنوان برترین داور و باشگاه باتسام، به‌ دلیل قهرمانی در لیگ یک بسکتبال بانوان و صعود به لیگ برتر بسکتبال کشور در سال ۱۴۰۴ به عنوان برترین باشگاه ورزشی معرفی شدند.

همچنین در بخش نشان «امید کاوه» که به ورزشکاران دارای توانمندی خاص اختصاص دارد، معصومه زارعی، کاپیتان تیم ملی والیبال نشسته بانوان ایران، به‌ عنوان برترین ورزشکار زن و ابوالفضل ظریف‌ پور، دارنده مدال طلای مسابقات پاراشنای جهان، به‌ عنوان برترین ورزشکار مرد انتخاب شدند.