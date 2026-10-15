به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، احسان عسکری در جلسه سوخت‌رسانی استان با اشاره به شرایط جنگی و وضعیت خاص حوزه انرژی، گفت: با توجه به شرایط موجود و چالش‌های سال‌های گذشته در حوزه انرژی، مقرر شد دبیرخانه جلسه با دعوت از دستگاه‌های متولی در بخش‌های کشاورزی، گردشگری و ورزش، زمینه سیاست‌گذاری و هماهنگی بیشتر در حوزه تأمین سوخت واحد‌های اقتصادی را فراهم کند.

وی با تأکید بر لزوم هماهنگی میان اولویت‌های قطع گاز صنایع و تخصیص سوخت دوم افزود: سهمیه سوخت استان نیز باید متناسب با اولویت‌های تعیین‌شده برای واحد‌های صنعتی تنظیم شود تا هماهنگی لازم در فرایند مدیریت و توزیع سوخت برقرار باشد.

معاون اقتصادی استانداری همچنین بر ضرورت اطلاع‌رسانی به واحد‌های مستقر در شهرک‌های صنعتی مشمول دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های مربوط تأکید کرد و خواستار همکاری مجموعه‌های مسئول در حوزه صنعت و شهرک‌های صنعتی برای اجرای مناسب این طرح شد.

عسکری با اشاره به ضرورت پیگیری عملیاتی مصوبات جلسه اظهار داشت: در جلسه آینده باید گزارش اقدامات انجام‌شده ارائه شود و تیمی کارشناسی با حضور نمایندگان صنعت، معدن و تجارت، شرکت گاز، شرکت پخش فرآورده‌های نفتی، شرکت‌های صنعتی و نماینده استانداری، وضعیت واحد‌های اقتصادی و نیاز‌های سوختی بخش‌های مختلف را بررسی کند.

وی ادامه داد: لازم است موضوع ذخیره‌سازی سوخت به‌صورت عملیاتی پیگیری شود تا در صورت بروز محدودیت در تأمین انرژی، فعالیت واحد‌های اقتصادی استان با مشکل مواجه نشود.

عسکری همچنین بر ضرورت برآورد دقیق میزان کسری احتمالی سوخت و مکاتبه برای افزایش سهمیه استان تأکید کرد و گفت: میزان نیاز و کسری احتمالی باید به‌صورت دقیق مشخص و نتیجه در قالب مکاتبه‌ای به مسئول مربوط ارائه شود.