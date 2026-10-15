به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، در پیام رائد فریدزاده آمده است: درخشش نام ایران در رویداد‌های معتبر جهانی، همواره برای این آب و خاک، غرورآفرین و امیدبخش بوده است. خبر دریافت جایزه «بهترین فیلم» جشنواره بوسان برای فیلم سینمایی «غذای نیمروز»، کام خانواده بزرگ سینمای ایران را شیرین کرد.

مجید مجیدی، نامی است که با اصالت، نجابت و شاعرانگی در سینمای جهان پیوند خورده است. سینمای او، سینمای انسان دردمند، اما امیدوار است؛ سینمایی که برای فتح قلب‌های مخاطبان در فراسوی مرزها، نیازی به هیاهو یا وام گرفتن از الگو‌های بیگانه و تکراری ندارد. صدای او صدای سرفرازی و عزت ملتی است که در برابر ظلم و ستم و تبعیض سرخم نکرده و همواره پاسدار کرامت انسانی بوده است. مجیدی همواره با تکیه بر غنای فرهنگی این مرز و بوم، «فطرت پاک انسانی»، «عشق» و «معنویتِ نهان و نهاده شده در دل روزمرگی» را به زبانی جهان‌شمول ترجمه کرده است. موفقیت «غذای نیمروز»، تداوم همان نگاه نجیب و مؤلفانه‌ای است که استاندارد‌های جهانی فرم را به خوبی می‌شناسد، اما ریشه‌هایش عمیقاً در خاک فرهنگ ایرانی و اسلامی ما استوار است.

این جایزه ارزشمند در مقطع کنونی یادآوری حقیقت روشن است که سینمای اصیل ایران، همچنان پرقدرت‌ترین و صادق‌ترین سفیر این سرزمین برای عبور از مرزها، خنثی‌سازی تصویرسازی‌های مخدوش و گفت‌و‌گو با جهان است.

اینجانب، به جناب آقای مجید مجیدی، کارگردان خلاق و مؤلف کشورمان، عوامل هنرمند و پرتلاش فیلم «غذای نیمروز» و تمامی اهالی شریف سینمای ایران تبریک و شادباس می‌گویم. امید که چراغ سینمای ملی ایران در عرصه‌های جهانی، همواره پرنور و پر فروغ و مانا بماند.