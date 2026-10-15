به گزارش خبرگزاری صدا و سیما علی خدری در مانور سراسری مدیریت هوشمند تلفات غیرفنی انرژی برق (طرح ملی مهتاب)، مقابله با اتلاف غیرفنی انرژی را گامی بنیادین در جهت تحقق عدالت در توزیع برق برشمرد و اظهار داشت: تمرکز بر نظارت‌های میدانی مستمر و جلوگیری از اتصال دوباره انشعاب‌های غیرقانونی، اولویت اصلی در صیانت از پایداری شبکه توزیع پایتخت است.

تشدید برخورد با مزارع غیرمجاز استخراج رمزارز

وی با اشاره به آسیب‌های سنگین استفاده‌های غیرقانونی بر زیرساخت‌های تأمین برق، رصد و پایش مستمر جهت شناسایی و برچیدن مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز را از محور‌های عملیاتی اساسی شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ برشمرد و دستیابی به نتایج عینی و ملموس در کاهش تلفات شبکه را وابسته به استمرار این اقدامات دانست.

ایمنی و ارتقای رفاه نیرو‌های عملیاتی؛ اولویت نخست برق پایتخت

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در ادامه، سیمبانان و برق‌بانان را خط مقدم خدمت‌رسانی به مشترکان معرفی کرد و افزود: حفظ ایمنی و سلامت شغلی نیرو‌های میدانی، خط قرمز عملیات اجرایی است و بهبود شرایط معیشتی و رفاهی پرسنل فنی با جدیت پیگیری می‌شود.

در حاشیه این مانور سراسری، از نیرو‌های برگزیده شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ قدردانی شد.