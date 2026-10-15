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مدیر جهاد کشاورزی سیروان از پیشبینی برداشت بیش از ۵ هزار تن برنج سفید از شالیزارهای این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «علی حسینی» مدیر جهاد کشاورزی سیروان گفت: ۱۵۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان به کشت برنج اختصاص یافته است.
وی افزود: پیشبینی میشود بیش از ۵ هزار تن برنج سفید از این شالیزارها برداشت و روانه بازار شود.
وی اضافه کرد: ارقام کشتشده شامل عنبربو، ضیغمی، هاشمی و پاکوتاه است که حاصل تلاش و همدلی کشاورزان سیروانی به شمار میرود.
حسینی با اشاره به زمان برداشت گفت: فصل برداشت برنج از اوایل مهر آغاز شده است و تا پایان این ماه با مشارکت گسترده خانوادهها ادامه مییابد.
این روزها تکاپوی کشاورزان برای برداشت برنج، جلوهای از تلاش، مشارکت و برکت را در میان سبزهزارهای سیروان خلق کرده است.