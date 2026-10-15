نمایندگان کشورمان در بازی‌های پاراآسیایی ناگویا فردا در فوتبال نابینایان و بسکتبال با ویلچر به مصاف حریفان می‌روند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، کمیته برگزاری بازی‌های پاراآسیایی ۲۰۲۶ آیچی-ناگویا، برنامه این دوره از بازی‌ها را منتشر کرد.

در پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی، مسابقات از جمعه ۲۴ مهر آغاز می شود و تا شنبه ۲ آبان ادامه خواهد داشت. ضمن اینکه مراسم افتتاحیه برای یکشنبه ۲۶ مهر و مراسم اختتامیه شنبه ۲ آبان برنامه ریزی شده است.

در روز جمعه ۲۴ مهر، مسابقات رشته‌های پارابدمینتون، فوتبال نابینایان، پاراتنیس روی میز و بسکتبال با ویلچر برگزار می‌شود. در روز پایانی نیز رقابت‌های پاراشمشیربازی، پاراتیروکمان، بوچیا و پاراوزنه برداری برگزار خواهند شد.

در روز نخست این رقابت ها جمعه ۲۴ مهر تیم ملی فوتبال نابینایان ایران در نخستین دیدار ساعت ۰۹:۳۰ به مصاف تایلند می‌رود و تیم بسکتبال با ویلچر مردان ایران ساعت ۰۸:۳۰ در نخستین دیدار مقابل عراق قرار می‌گیرد و تیم ملی بسکتبال با ویلچر بانوان کشورمان از ساعت ۱۴:۳۰ با ژاپن دیدار خواهد کرد.