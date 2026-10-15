زمین چمن مصنوعی مدرسه کودکان استثنایی امید گلپایگان افتتاح شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان درآیین افتتاح زمین چمن مصنوعی مدرسه کودکان استثنایی امید گلپایگان با بیان اینکه این زمین چمن مصنوعی با هزینه ۲۰ میلیارد ریالی احداث شده است؛ گفت: ۷ میلیارد ریال آن از اعتبارات دولتی هزینه شده و ۱۳ میلیارد ریال دیگر را هم خیرگلپایگانی مرحوم حاج مصطفی احمدی پرداخت کرده است.

محمدرضا نظریان افزود:درحال حاضر سرانه فضا‌های ورزشی مدارس شهرستان گلپایگان هفتاد صدم مترمربع است که نوزده صدم مترمربع از میانگین سرانه ورزشی استان بالاتر است و این نشان دهنده اهتمام ویژه آموزش و پرورش این شهرستان به امر ورزش مدارس است.

وی گفت: ۳ زمین چمن مصنوعی دیگر هم در مدارس شهرستان گلپایگان در دست احداث است که در آینده نزدیک افتتاح و به بهره برداری می‌رسند.

از چهل نفر از پرستاران شاهین شهری در آیینی به مناسبت میلاد عقلیه بنی هاشم حضرت زینب سلام الله علیها تجلیل شد.

حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی در این آیین گفت زمین به وسعت شش هکتار برای تاسیس بیمارستان دوم در شاهین شهر تاکید شده است.