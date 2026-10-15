دادستان مرکز استان خوزستان در دیدار مردمی، با همراهی معاونان خود و قاضی ناظر بر زندان‌ها، درخواست‌های ۴۸ مراجعه‌کننده را بررسی و دستورات قانونی لازم را صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امیر خلفیان به همراه نوروزی و جعفری‌راد، معاونان دادستان، و حجت‌الاسلام صیاد، قاضی ناظر بر زندان‌ها، در دیدار مردمی به درخواست‌ها و مشکلات قضایی مراجعان رسیدگی کردند.

این دیدار با هدف تکریم ارباب‌رجوع، فراهم‌کردن زمینه ارتباط مستقیم مردم با مسئولان قضایی و بررسی مشکلات آنان برگزار شد. در جریان این دیدار، ۴۸ نفر از مراجعه‌کنندگان، درخواست‌ها و مسائل قضایی خود را مطرح کردند.

دادستان مرکز خوزستان و مسئولان قضایی حاضر، پس از استماع اظهارات مراجعان و بررسی درخواست‌های آنان، متناسب با موضوع هر درخواست، دستورات قانونی و مقتضی را صادر کردند.

گفتنی است؛ رسیدگی مستقیم به درخواست‌های مردمی و بررسی مشکلات مطرح‌شده، محور این دیدار بود و مراجعان فرصت یافتند مسائل خود را بدون واسطه با مسئولان دادسرای مرکز استان در میان بگذارند.