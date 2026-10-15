هم‌زمان با روز جهانی عصای سفید مراسم تجلیل از نابینایان و کم‌بینایان با هدف پاسداشت توانمندی‌ها و تأکید بر ضرورت حمایت اجتماعی از این افراد در مریوان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، مریوان در روز عصای سفید میزبان مراسمی برای تجلیل از توانمندی‌ها و دستاورد‌های نابینایان و کم‌بینایان بود.

این مراسم فرصتی برای تأکید بر نقش فعال این شهروندان در جامعه و ضرورت فراهم‌کردن زمینه حضور برابر آنها در عرصه‌های مختلف زندگی بود.

شرکت‌کنندگان همچنین بر اهمیت حمایت‌های اجتماعی تسهیل دسترسی به خدمات و رفع موانع پیش‌روی افراد دارای آسیب بینایی تأکید کردند.