مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ایلام از آماده‌باش کامل راهدارخانه‌ها و گروه‌های راهداری برای رویارویی با حوادث احتمالی پدیده ال نینو خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «حیدر دشتی‌پور» مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای ایلام، با اعلام این خبر اظهار کرد: تمامی راهدارخانه‌ها در قالب ۳۲ گروه و ۶ راهدارخانه، برای رویارویی با پدیده ال نینو در آماده‌باش کامل قرار گرفته‌اند.

وی همچنین تشریح کرد: ریزش‌برداری در مناطق مستعد رانش، لایروبی رودخانه‌ها، تنظیم بستر و خروجی پل‌های بزرگ و رفع انسداد آبرو‌ها در مسیر‌های ارتباطی، از جمله تدابیری است که راهداری برای کاهش خسارت ناشی از ال نینو اتخاذ کرده است.

پدیده ال نینو که بر اثر فعل و انفعالات اقیانوسی و تبخیر ناشی از گرمای هوا شکل می‌گیرد، در فصل پاییز با حرکت به سمت برخی کشور‌ها از جمله ایران، وزش باد شدید، رعد و برق و بارش‌های سیل‌آسا را به همراه دارد.

راهدارخانه‌ها و گروه‌های راهداری استان ایلام با آمادگی کامل، برای مقابله با حوادث احتمالی ناشی از این پدیده آماده شده‌اند.