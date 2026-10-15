همایش توسعه پایدار ژاورود با محوریت بررسی چالش‌های منطقه، حفاظت از میراث فرهنگی اورامانات و مطالبات مردم در خانقاه سیدعلی دولاب برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، اورامان منطقه‌ای که توسعه آینده آن با حفاظت از میراث فرهنگی و پاسخ به مطالبات مردم گره خورده؛ همین موضوع بهانه ایی شد برای همایش توسعه پایدار ژاورود در خانقاه سیدعلی دولاب.

در این مراسم از آغاز فرایند ثبت جهانی سماع قادریه از میراث ناملموس زنده اورامانات، رونمایی شد.

در ادامه مسئولان و کارشناسان هم بر ضرورت عبور از چالش‌های توسعه و توجه به ظرفیت‌های تاریخی، گردشگری و عرفانی هورامان تأکید کردند.

پیامد‌های آبگیری سد ژاوه و مشکلات مردم نیز در این همایش مطرح شد و حاضران خواستار بازنگری و بررسی کارشناسی این موضوع شدند.

همچنین در بخش دیگری از این رویداد نخستین شماره مجله تخصصی هورامان در ۱۳۰صفحه رونمایی شد.

هورامان برای ماندگاری، هم به حفاظت از میراثش نیاز دارد و هم به توسعه‌ای که زندگی مردم را بهبود ببخشدتعادلی که آینده پایدار این منطقه به آن وابسته است.