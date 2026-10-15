نمایشگاه صنایع‌دستی و سوغات شهرستان جاجرم با همت بانوان کارآفرین جاجرمی و با هدف معرفی ظرفیت‌های بومی، حمایت از تولیدات محلی و توسعه کسب‌وکار‌های خانگی در پارک لاله این شهر برپا شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، در این نمایشگاه، بانوان هنرمند و کارآفرین، محصولات صنایع‌دستی، دست‌سازه‌های هنری و سوغات محلی خود را عرضه می‌کنند؛ رویدادی که فرصتی برای معرفی توانمندی‌های بانوان، ارتباط مستقیم با مشتریان و رونق مشاغل خانگی فراهم کرده است.

این نمایشگاه تا پایان مهرماه، همه‌روزه از ساعت ۱۶ تا ۲۲ در محل پارک لاله شهر جاجرم پذیرای بازدیدکنندگان است.