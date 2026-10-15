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معاون تسهیلات و تجاریسازی معاونت علمی ریاست جمهوری، از اختصاص یک همت تسهیلات برای حمایت از شرکتهای خلاق خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سیامک ناصری در آیین اختتامیه نخستین رویداد ملی صنایع خلاق مانوین در اصفهان که به همت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری برگزار شد، گفت: در راستای تأکیدات رئیسجمهور بر حمایت از توسعه صنایع خلاق و با پیگیریهای معاونت علمی ریاست جمهوری، مقرر شده است یک همت تسهیلات برای حمایت از شرکتهای خلاق اختصاص یابد.
وی با تشریح جزئیات این برنامه حمایتی افزود: از مجموع این اعتبار، ۵۰۰ میلیارد تومان در قالب خط اعتباری از طریق صندوقهای استانی، صندوقهای خلاق و صندوق فرهنگ و هنر به شرکتهای خلاق اختصاص مییابد و ۵۰۰ میلیارد تومان دیگر نیز از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی و با ثبت درخواست در سامانه غزال این صندوق پیگیری خواهد شد.
معاون تسهیلات و تجاریسازی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری با اشاره به افزایش سقف تسهیلات قابل پرداخت به شرکتهای خلاق بیان کرد: تسهیلات این برنامه تا سقف ۱۰ میلیارد تومان برای هر شرکت پیشبینی شده است و شرکتهایی که به اعتباری بیش از این میزان نیاز دارند، میتوانند درخواست خود را در سامانه غزال صندوق نوآوری و شکوفایی ثبت کنند تا درخواستها بررسی و برای تصویب آنها اقدام شود.
ناصری با تأکید بر تسریع در دسترسی شرکتهای خلاق به منابع مالی بیان کرد: فرایند بررسی و تصویب این تسهیلات یکماهه خواهد بود و برنامه حمایتی پیشبینیشده به مدت یک سال ادامه مییابد.
وی ادامه داد: در رویداد مانوین سال آینده، گزارش عملکرد و خروجی تسهیلات اختصاصیافته و مصوبات این برنامه حمایتی ارائه خواهد شد.
معاون تسهیلات و تجاریسازی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری در ادامه با اشاره به سابقه حمایتهای صندوق نوآوری و شکوفایی از شرکتهای خلاق گفت: پیش از این، تسهیلات پایه یک میلیارد تومانی برای این شرکتها در نظر گرفته شده بود که در دو مرحله پرداخت میشد و دوره تنفس آن شش ماه و مدت بازپرداخت آن ۱۸ ماه بود.
وی افزود: برنامه جدید با اختصاص یک همت اعتبار و افزایش سقف تسهیلات به ۱۰ میلیارد تومان، مسیر تازهای برای تأمین مالی شرکتهای خلاق فراهم میکند؛ مسیری که قرار است با بررسی درخواستها، تصویب تسهیلات و گزارشدهی سالانه، امکان ارزیابی نتایج حمایتها را نیز فراهم سازد.