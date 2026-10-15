به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سیامک ناصری در آیین اختتامیه نخستین رویداد ملی صنایع خلاق مانوین در اصفهان که به همت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری برگزار شد، گفت: در راستای تأکیدات رئیس‌جمهور بر حمایت از توسعه صنایع خلاق و با پیگیری‌های معاونت علمی ریاست جمهوری، مقرر شده است یک همت تسهیلات برای حمایت از شرکت‌های خلاق اختصاص یابد.

وی با تشریح جزئیات این برنامه حمایتی افزود: از مجموع این اعتبار، ۵۰۰ میلیارد تومان در قالب خط اعتباری از طریق صندوق‌های استانی، صندوق‌های خلاق و صندوق فرهنگ و هنر به شرکت‌های خلاق اختصاص می‌یابد و ۵۰۰ میلیارد تومان دیگر نیز از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی و با ثبت درخواست در سامانه غزال این صندوق پیگیری خواهد شد.

معاون تسهیلات و تجاری‌سازی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری با اشاره به افزایش سقف تسهیلات قابل پرداخت به شرکت‌های خلاق بیان کرد: تسهیلات این برنامه تا سقف ۱۰ میلیارد تومان برای هر شرکت پیش‌بینی شده است و شرکت‌هایی که به اعتباری بیش از این میزان نیاز دارند، می‌توانند درخواست خود را در سامانه غزال صندوق نوآوری و شکوفایی ثبت کنند تا درخواست‌ها بررسی و برای تصویب آنها اقدام شود.

ناصری با تأکید بر تسریع در دسترسی شرکت‌های خلاق به منابع مالی بیان کرد: فرایند بررسی و تصویب این تسهیلات یک‌ماهه خواهد بود و برنامه حمایتی پیش‌بینی‌شده به مدت یک سال ادامه می‌یابد.

وی ادامه داد: در رویداد مانوین سال آینده، گزارش عملکرد و خروجی تسهیلات اختصاص‌یافته و مصوبات این برنامه حمایتی ارائه خواهد شد.

معاون تسهیلات و تجاری‌سازی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری در ادامه با اشاره به سابقه حمایت‌های صندوق نوآوری و شکوفایی از شرکت‌های خلاق گفت: پیش از این، تسهیلات پایه یک میلیارد تومانی برای این شرکت‌ها در نظر گرفته شده بود که در دو مرحله پرداخت می‌شد و دوره تنفس آن شش ماه و مدت بازپرداخت آن ۱۸ ماه بود.

وی افزود: برنامه جدید با اختصاص یک همت اعتبار و افزایش سقف تسهیلات به ۱۰ میلیارد تومان، مسیر تازه‌ای برای تأمین مالی شرکت‌های خلاق فراهم می‌کند؛ مسیری که قرار است با بررسی درخواست‌ها، تصویب تسهیلات و گزارش‌دهی سالانه، امکان ارزیابی نتایج حمایت‌ها را نیز فراهم سازد.