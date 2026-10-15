به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ سخنران مراسم بیست‌ودومین یادواره شهدای محلات پایین بر لزوم گرامیداشت یاد شهدا تأکید کرد.

بیست‌ودومین یادواره شهدای محلات پایین، همزمان با مراسم گرامیداشت قائد شهید حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای (قدس الله نفسه) و یادبود شهدای جنگ رمضان، با حضور گسترده و حماسی مردم ولایتمدار و انقلابی شهرستان محلات برگزار شد.

در این مراسم، دکتر عباس گودرزی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، به‌عنوان سخنران حضور داشت و ضمن تشریح اوضاع کشور، بر ضرورت گرامیداشت یاد و خاطره شهدا تأکید کرد.

این یادواره همزمان با ایام ولادت باسعادت حضرت زینب کبری (س) و با مداحی حاج حسن شالبافان همراه بود.