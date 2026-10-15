آیین تقدیر از پرستاران شاغل در سپاه امیرالمؤمنین (ع) و بسیج جامعه پزشکی ایلام، همزمان با میلاد حضرت زینب (س) و گرامیداشت هفته پرستار برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ در این آیین که به مناسبت فرارسیدن میلاد باسعادت حضرت زینب کبری (س) و هفته پرستار برگزار شد، از پرستاران شاغل در مجموعه سپاه امیرالمؤمنین (ع) استان و بسیج جامعه پزشکی استان ایلام تقدیر به عمل آمد.

سردار «سید صادق حسینی» فرمانده سپاه امیرالمؤمنین (ع) استان ایلام، در این مراسم پرستاران را پیرو حضرت زینب (س) دانست و گفت: پرستاری نماد ایثار و مقاومت است و در دوران دفاع مقدس، پرستاران ایران اسلامی با تأسی از اسوه عشق و ایثار، حضرت زینب (س)، تابلویی بی‌بدیل از فداکاری و استقامت را به تصویر کشیدند.

سرهنگ «علی مریدی» مسئول بسیج جامعه پزشکی استان ایلام، نیز در این آیین گفت: حرفه پرستاری از جایگاهی ویژه در نظام ارائه خدمات سلامت برخوردار است و پرستاران با حضور مستمر، دانش تخصصی و مسئولیت‌پذیری حرفه‌ای، سهم بسزایی در ارائه مراقبت‌های مؤثر و ارتقای کیفیت خدمات درمانی دارند.

مراسم با هدف گرامیداشت مقام پرستاران و تجلیل از تلاش‌های آنان در عرصه سلامت برگزار شد.