ستایش قانعی‌فرد نماینده وزن ۵۳- کیلوگرم کاراته جوانان ایران، با کسب ۳ برد و یک باخت به دیدار رده‌بندی راه یافت.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، در ادامه رقابت‌های چهاردهمین دوره مسابقات کاراته قهرمانی جهان در رده‌های سنی پایه، ستایش قانعی‌فرد امروز پنجشنبه ۲۳ مهرماه، در دور نخست برابر میلیسیا تریکوز از صربستان با نتیجه ۵ بر صفر به برتری رسید و در دور دوم نیز با همین نتیجه آرتی لنتوس از قبرس را شکست داد.

نماینده کشورمان در مرحله یک‌چهارم نهایی مقابل آدریانا بویادژوآ از بلغارستان به تساوی یک بر یک رسید و با برتری در سنشو راهی نیمه‌نهایی شد.

قانعی‌فرد در این مرحله برابر ملاک عفیفی از مصر به تساوی بدون امتیاز رسید و در هانتی نتیجه را واگذار کرد تا از صعود به فینال بازماند.

نماینده ایران روز شنبه برای کسب مدال برنز جهان در دیدار رده‌بندی به روی تاتامی خواهد رفت.

بدین ترتیب تیم ملی کشورمان تا پایان روز دوم رقابت‌ها ۳ نماینده در دیدار رده‌بندی رقابت‌های قهرمانی جهان خواهد داشت.