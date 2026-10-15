مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز گفت: در حوزه تعویض کنتور‌های معیوب تاکنون ۸ هزار و ۴۸۴ دستگاه تعویض شده و هزار و ۹۸۶ کنتور دیگر نیز در مرحله تعویض هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد فراتی روز پنجشنبه در حاشیه سی‌ودومین مانور سراسری طرح ملی مهتاب (مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق) که در امور برق شهرستان حمیدیه اظهار کرد: برگزاری نشست‌های تحلیلی و استفاده از تجربه و دانش همکاران مناطق مختلف، اقدام موثری برای ارتقای عملکرد مجموعه است؛ هرچه دانش و تسلط کارکنان بر مسائل بیشتر باشد، امکان شناسایی مشکلات و ارائه راهکارهای عملیاتی نیز افزایش می‌یابد.

وی افزود: در مجموعه توزیع نیروی برق اهواز باید با تکیه بر همین روحیه، از ظرفیت‌های موجود استفاده کنیم و برای حل مسائل، به‌دنبال راهکارهای متناسب با شرایط هر منطقه باشیم.

فراتی با اشاره به بهبود برخی شاخص‌های عملکردی شرکت نسبت به سال گذشته گفت: در مسیر ارتقای عملکرد، گام‌های مثبتی برداشته شده اما مهم‌تر از ثبت پیشرفت، حفظ دستاوردها و ادامه مستمر مسیر بهبود است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز بیان داشت: نباید اجازه دهیم شاخص‌هایی که ارتقا یافته‌اند، دوباره افت کنند بلکه باید دستاوردهای موجود را تثبیت کرده و برای رسیدن به مراحل بعدی برنامه‌ریزی کنیم.

فراتی با تاکید بر اهمیت توجه به تفاوت‌های بومی و اجرایی مناطق مختلف تصریح کرد: هر منطقه شرایط، فرهنگ و اقتضائات خاص خود را دارد و مدیران مناطق به دلیل شناخت میدانی، بهتر می‌توانند درباره شیوه اجرای برنامه‌ها تصمیم بگیرند؛ بنابراین، تصمیم‌گیری‌ها باید با مشارکت مدیران محلی و بر اساس واقعیت‌های موجود انجام شود.

وی با تاکید بر ضرورت ارتباط مستقیم مدیران با کارکنان و بررسی مسائل مناطق افزود: مشکلات باید بدون واسطه مطرح شوند و همکاران بتوانند از طریق نشست‌های حضوری، تماس، مکاتبه و سایر راه‌های ارتباطی، مسائل خود را به ستاد منتقل کنند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز خاطرنشان کرد: برای اجرای برنامه‌های مرتبط با طرح مهتاب، محدودیتی برای همکاری میان مناطق وجود ندارد و در صورت نیاز می‌توان از ظرفیت سایر مناطق نیز استفاده کرد؛ هدف این است که با هم‌افزایی و هماهنگی، اقدامات موثرتری برای کاهش تلفات و سامان‌دهی انشعاب‌های غیرمجاز انجام شود.

وی با اشاره به پیچیدگی‌های فعالیت در مناطق مختلف اهواز اظهار داشت: شرایط محله‌ها و مناطق یکسان نیست و شیوه مواجهه با مسائل باید متناسب با ویژگی‌های هر منطقه انتخاب شود؛ در موضوع جمع‌آوری انشعاب‌های غیرمجاز نیز لازم است ضمن استفاده از ظرفیت‌های پشتیبانی شرکت، توان عملیاتی مناطق تقویت شود و برنامه‌ها با شناخت کافی از شرایط محلی به اجرا درآیند.

محمد فراتی با بیان اینکه فرهنگ‌سازی در حوزه وصول مطالبات و رعایت مقررات برق اهمیت زیادی دارد، گفت: نحوه برخورد با مشترکان باید به‌گونه‌ای باشد که ضمن پیگیری جدی مطالبات و تخلفات، اثربخشی اقدامات نیز حفظ شود؛ تکرار پیام‌ها و اخطارها بدون اقدام موثر می‌تواند این تصور را در برخی مشترکان ایجاد کند که پیگیری جدی صورت نمی‌گیرد؛ ازاین‌رو، لازم است روش‌های اجرایی با بررسی شرایط اجتماعی و فرهنگی هر منطقه انتخاب شوند.

وی تصریح کرد: آمارها باید به‌صورت دقیق بررسی و علل تغییرات آن‌ها مشخص شود؛ مدیران مناطق و مجموعه مدیریت شرکت باید با نظارت مستمر بر شاخص‌ها، نقاط ضعف را شناسایی و اقدامات اصلاحی لازم را اجرا کنند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز همچنین بر اهمیت صبر، پیگیری و تداوم مذاکرات برای حل مشکلات تاکید کرد و گفت: نباید انتظار داشته باشیم همه مسائل با یک جلسه یا یک مذاکره حل شوند؛ گاهی دستیابی به بخشی از یک هدف، زمینه را برای تحقق مراحل بعدی فراهم می‌کند.

وی حضور میدانی مدیران و کارکنان را از الزامات بهبود عملکرد دانست و گفت: مسائل عملیاتی باید در محل بررسی شوند و مدیران با حضور در کنار کارکنان، از نزدیک در جریان مشکلات و پیشنهادهای آنان قرار گیرند؛ بسیاری از راهکارهای اجرایی در جریان همین گفت‌وگوهای میدانی و تبادل تجربه شکل می‌گیرند.

فراتی در ادامه با تاکید بر ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت‌های انسانی و اجرایی موجود خاطرنشان کرد: کارکنان شرکت باید توانمندی‌های خود را باور داشته باشند و از ارائه ایده‌های جدید برای بهبود عملکرد مجموعه غافل نشوند؛ با تقویت روحیه مشارکت، استفاده از ظرفیت نیروهای میدانی، تحلیل مستمر شاخص‌ها و پیگیری جدی برنامه‌ها می‌توان گام‌های موثرتری برای کاهش تلفات، بهبود خدمات‌رسانی و ارتقای عملکرد شرکت توزیع نیروی برق اهواز برداشت.

وی می‌گوید: همچنین در خصوص قرائت های مشکوک نیز ۶۳ هزار و ۱۰۴ مورد شناسایی و نسبت به اصلاح وضعیت قرائت آنها اقدام لازم به عمل آمده، همچنین در خصوص مقابله با مظاهر بد مصرفی ۱۰هزار۳۶۲ مورد اخطار صادر شده است.

سی‌ودومین مانور سراسری طرح ملی مهتاب (مدیریت هوشمند تلفات انرژی برق) به صورت پایلوت در امور برق شهرستان حمیدیه برگزار شد. این طرح از صبح پنجشنبه آغاز شده و تا پاسی از شب ادامه دارد.

پیش از این مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز از شناسایی و توقیف ۳۸ دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز (ماینر) در قالب هفت مزرعه خانگی در نقاط مختلف کلانشهر اهواز خبر داده بود.