به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، شهرستان شوط ؛ دیاری است که نامش با ایثار گره خورده است؛ امروز گردانهای جانفدا دراین خطه اقتدار و آمادگی خود را به نمایش گذاشتند، رزمایشی که پیام آمادگی برای دفاع از خاک میهن را مخابره می کند.

این گردانها نمادی از اراده مردمی برای صیانت از امنیت و اقتدار کشورهستند؛ حضور پرشور مردم شوط در کنار رزمندگان جلوه ای از انسجام ملی و پیوند ناگسستنی ملت با نیروهای مسلح است که آماده هستند جان خود را فدای ایران کنند.

سرهنگ اسکندرپور فرمانده ناحیه سپاه شوط گفت: امروز هزاران نفر از شهرستان شوط در پویش جانفدا شرکت کردند و این جانفداییان در عرصه مختلف رزمی تاکتیکی، امداد و نجات و محرومیت زدایی سازماندهی شده اند.

حجت الاسلام فیاضی مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه شهدای استان در این رزمایش عزت اقتدار و استقلال امروز ایران اسلامی را حاصل مجاهدت، تدبیر و ایستادگی رهبر شهید انقلاب و خون پاک شهدا دانست و گفت: جانفدا نماد مردمی سازی دفاع و امنیت، تجلی اقتدار ملی و آمادگی کشور برای مبارزه با هر تهدیدی است.

شوط با گردانهای جانفدایش باردیگر ثابت کرد که اقتدار ایران اسلامی ریشه در ایمان و اراده مردمی دارد و این اقتدار ضامن امنیت و آرامش این سرزمین خواهد بود.