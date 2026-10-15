به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، همزمان با فرارسیدن روز پرستار، مراسم تجلیل از پرستاران شاغل در بیمارستان فاطمه‌الزهرا (س) مهریز با حضور جمعی از مسئولان شهرستان برگزار شد. در این مراسم، از تلاش‌ها و خدمات شبانه‌روزی پرستاران در ارائه خدمات درمانی، مراقبت از بیماران و ارتقای سلامت جامعه قدردانی شد.

مسئولان حاضر در این آیین، با گرامیداشت مقام پرستار، نقش این قشر را در نظام سلامت و روند بهبودی بیماران ارزشمند دانستند و بر ضرورت توجه به مطالبات، حمایت از کادر پرستاری و تکریم تلاش‌های این مدافعان سلامت تأکید کردند.

در پایان این مراسم، از پرستاران بیمارستان فاطمه‌الزهرا (س) مهریز به پاس خدمات و زحمات آنان در عرصه سلامت تجلیل شد.