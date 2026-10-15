به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ محمدرضا بزرگمهر با اشاره به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: توسعه ثبت رسمی معاملات ملکی در شفاف‌سازی وضعیت مالکیت، کاهش اختلافات حقوقی و صیانت از حقوق شهروندان نقش مؤثری دارد.

وی افزود: تحقق اهداف این قانون مستلزم آگاهی شهروندان از مقررات و همکاری دستگاه‌های مرتبط است.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر با تأکید بر ضرورت توجه خریداران به نوع سند مالکیت ملک گفت: اسناد مالکیت حدنگار سبزرنگ مشمول الزامات قانونی خاصی برای ثبت رسمی معاملات هستند و خریداران باید پیش از انجام معامله، از رعایت تشریفات قانونی اطمینان حاصل کنند.

بزرگمهر افزود: تنظیم قولنامه‌های دست‌نویس یا مبایعه‌نامه‌های عادی به‌جای ثبت معامله از مسیر قانونی، می‌تواند خریداران را با مخاطرات و مشکلات حقوقی جدی مواجه کند.

وی با تأکید بر ضرورت بررسی وضعیت ثبتی ملک، احراز هویت و مالکیت فروشنده و اطمینان از امکان قانونی انتقال مالکیت پیش از پرداخت بهای معامله، بیان کرد: بی‌توجهی به این موارد ممکن است زمینه‌ساز اختلافات حقوقی و مشکلات در انتقال رسمی مالکیت شود.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر همچنین از دارندگان اسناد مالکیت دفترچه‌ای خواست برای تبدیل اسناد خود به اسناد مالکیت حدنگار تک‌برگ، مطابق ضوابط قانونی اقدام کنند.

وی توصیه کرد: دارندگان این اسناد برای اطلاع از مراحل و مدارک موردنیاز به واحد‌های ثبتی یا دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند.

بزرگمهر با اشاره به اقدامات این اداره کل برای توسعه خدمات ثبتی و اطلاع‌رسانی درباره مقررات معاملات ملکی گفت: تثبیت مالکیت‌ها، افزایش شفافیت حقوقی و صیانت از حقوق شهروندان از اهداف اجرای این برنامه‌هاست.