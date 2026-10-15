فرمانده انتظامی استان یزد، از کشف فرار مالیاتی دو شرکت بازرگانی به مبلغی بیش از هزار و ۲۹۰ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سردار علیرضا دلیری گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان یزد با کار اطلاعاتی متوجه شدند دو شرکت تولیدی بازرگانی با ارائه اطلاعات مالی کذب، اقدام به فرار مالیاتی کرده‌اند.

وی افزود: ماموران پلیس پس از هماهنگی قضایی، به همراه کارشناسان اداره امور مالیاتی استان یزد به بررسی موضوع پرداختند و متوجه فرار مالیاتی به مبلغی بیش از هزار و ۲۹۰ میلیارد ریال توسط این شرکت‌ها شدند.

فرمانده انتظامی استان یزد گفت: مسئولان شرکت‌های مربوط ضمن معرفی به مراجع قانونی، ملزم به پرداخت مبلغ مالیات مورد نظر شدند.