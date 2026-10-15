حضور در پنجم مرداد سال ۶۷ و عملیات مرصاد، فرماندهی اطلاعات عملیات در هشت سال دفاع مقدس و نبرد با نیرو‌های داعش در سوریه بخشی از کارنامه درخشان سردار شهید عبدالله خسروی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ پنجم مرداد سال ۶۷ نیز برگ دیگری از تاریخ مقاومت مردم استان مرکزی را رقم زد؛ روزی که منافقین با پشتیبانی قدرت‌های خارجی و با تجهیزات نظامی، از مرز خسروی وارد کشور شدند و در عملیات مرصاد با مقاومت رزمندگان اسلام مواجه شدند.

در این نبرد، فرماندهانی همچون شهید عبدالله خسروی و رزمندگان استان مرکزی نقش مهمی در مقابله با دشمن ایفا کردند.

از فرماندهی اطلاعات عملیات هشت سال دفاع مقدس تا نبرد با نیرو‌های داعش در سوریه کارنامه درخشان سردار شهید عبدالله خسروی است.

شهید عبدالله خسروی از رزمندگان و فرماندهان هشت سال دفاع مقدس بود که نقش مهمی در پیروزی رزمندگان مقابل مجاهدین خلق در پنجم مرداد سال ۶۷ داشت.

این شهید والا مقام در مهر ماه سال ۱۳۹۶ در سوریه بعد عمری مجاهدت به درجه رفیع شهادت نائل شد.