به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، اسکندر زند، دبیر کمیسیون تدوین سند ملی امنیت غذایی کشور حذف بخشی از این سند را زمینه ساز مشخص نبودن متولی اجرای سند خواند و گفت: سند امنیت غذایی هنوز وارد مرحله اجرا نشده واگر گزارشی در این باره ارائه می‌شود، این گزارش‌ها ارتباطی با سند ندارد و بیشتر مربوط به فعالیت‌های روزمره دستگاه‌هاست که در جایی تجمیع می‌شود.

زند با اشاره به گذشت ۱۰ سال از زمان تدوین سند امنیت غذایی اظهار داشت: هدف از تدوین سند امنیت غذایی، بازتر شدن سفره مردم، بهبود دسترسی اقتصادی و عمومی به غذا، تضمین سلامت و تاب‌آوری غذایی کشور بود و اگر این سند اجرا شده بود، بخشی از مشکلاتی را که امروز در حوزه غذا با آن مواجه هستیم، نداشتیم.

عضو کمیسیون تدوین سند امنیت غذایی کشور درباره علت اصلی اجرا نشدن سند گفت: مهم‌ترین مشکل، حذف بخش حکمرانی و نبود متولی مشخص بود. بخشی از مسئولیت به وزارت بهداشت سپرده شد، اما شورای عالی سلامت که زیرمجموعه این وزارتخانه است، اختیار و اقتدار لازم برای هماهنگ کردن همه دستگاه‌ها را ندارد.

زند تصریح کرد: هنگام تصویب، بند بسیار مهمی از سند حذف شد؛ بندی که به حکمرانی و هماهنگی میان دستگاه‌ها مربوط بود. پس از تغییر دولت و جابه‌جایی مسئولان، سندی که با این میزان زحمت تدوین شده بود، به دلیل حذف بخش حکمرانی با مشکل مواجه شد و متولی مشخصی برای اجرای آن باقی نماند.

وی اضافه کرد: در سند، میزان تولید، سطح خودکفایی و حدود ۳۵ تا ۳۶ شاخص مهم با جزئیات مشخص شده بود. برای برخی از این شاخص‌ها نیز در قالب تبصره، مهلت‌های سه‌ماهه تعیین شده بود؛ اما این مهلت‌ها تاکنون عملیاتی نشده است.

زند با اشاره به گستردگی اسناد تدوین‌شده در حوزه امنیت غذایی گفت: برای محصولات مهم زراعی مانند گندم، برنج، ذرت و علوفه، اسناد جداگانه‌ای تدوین شده است. همچنین در حوزه‌های مختلفی مانند شیر، ضایعات، نظام دانش، منابع انسانی و مکانیزاسیون نیز اسناد پشتیبان تهیه شده است.

وی ادامه داد: در حوزه فراهمی غذا، اسناد متعددی با همکاری دستگاه‌ها و نهاد‌های مختلف تدوین شد. در بخش دسترسی نیز اسناد مشخصی وجود دارد و در حوزه پایداری، مصرف و سلامت نیز مجموعه‌ای از اسناد تهیه شده است.

عضو کمیسیون تدوین سند امنیت غذایی کشور با اشاره به سند الگوی مصرف گفت: در این سند به‌طور دقیق مشخص شده است که میزان مصرف گندم، برنج، حبوبات و سایر مواد غذایی باید چه اندازه باشد. همچنین موضوعاتی مانند سوءتغذیه و الگوی مصرف نیز در آن مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود: برای هر یک از این اسناد، اسناد پشتیبان نیز تهیه شده است. برای نمونه، در حوزه آب، کتابچه‌ای تدوین شده که اطلاعات مربوط به منابع آب، جمعیت و سناریو‌های مختلف پیش‌بینی جمعیت را دربرمی‌گیرد.