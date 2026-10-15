به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از آنکارا؛ بارش‌های سیل‌آسا در استانبول و شماری دیگر از شهر‌های ترکیه، خسارات گسترده‌ای بر جای گذاشت و جان دست‌کم سه نفر را گرفت. بارندگی شدید، خیابان‌ها و معابر را به رودخانه تبدیل کرد و موجب آب‌گرفتگی منازل، اختلال در تردد و گرفتار شدن صد‌ها شهروند شد. در حالی که عملیات امدادرسانی و جست‌وجوی مفقودان ادامه دارد، مقام‌های ترکیه درباره تداوم بارش‌ها و احتمال وقوع سیلاب‌های تازه هشدار داده‌اند.